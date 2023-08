Elon Musk sagt “Nein” zu Krypto: Es wird nie einen X-Token geben

Elon Musk dementiert endgültig die Gerüchte über den Launch einer eigenen Kryptowährung auf X (Twitter) wegen regulatorischer Hürden.

Elon Musk spricht ein Machtwort. Auf X (früher Twitter) erklärte er: Die Plattform wird nie “einen Token launchen”. Die Aussage war eine Antwort auf die Warnung eines Twitter-Users, dass Scams mit Fake-Twitter-Coins im Umlauf seien.

Scams im Umlauf

Seit der Übernahme von Twitter durch Musk in 2022 kursieren Gerüchte über die Integration oder den Launch einer eigenen Kryptowährung. Elon Musk will X zu einer Super-App umbauen, nach Vorbild von WeChat in China. Es soll also auch eine Bezahl- und Finanzplattform werden.

Er selbst gilt als Fan von Kryptowährungen. Mit Tesla hielt er fast 50.000 Bitcoin (inzwischen sind es knapp über 10.000). Er sprach sich immer wieder für Dogecoin als Zahlungsmittel aus.. In 2023 tauschte er sogar das Logo von Twitter, den blauen Vogel, für einige Tage gegen das Dogememe aus.

Facebook musste Krypto-Pläne auch einstampfen

Der Launch einer eigenen Kryptowährung wäre für Elon Musk mit großen Risiken verbunden. Er würde unter Umständen die Finanzaufsicht SEC auf den Plan rufen.. Facebook musste sein Kryptowährungsprojekt, Libra, einst auch einstampfen – wegen regulatorischer Bedenken.. Aus unternehmerischer Sicht würde es mehr Sinn für ihn machen, einen existierenden Coin als Zahlungsmittel einzuführen, so der Unternehmer.

Quelle: www.btc-echo.de