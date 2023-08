Heute Morgen hat der im SDax notierte Wacker Neuson seine Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres veröffentlicht. Wacker Neuson stellt Baugeräte und Kompaktmaschinen her.

Halbjahreszahlen H1/23 Wacker Neuson im Überblick

Kennzahl Gemeldet Veränderung zu H1/22 Umsatz 1,36 Mrd. EUR plus 27,4 Prozent EBIT 176,7 Mio. EUR plus 102 Prozent Gewinn 126 Mio. EUR plus 91 Prozent

Die EBIT-Marge liegt bei 12,9 Prozent gegenüber 8,2 Prozent im Vorjahr. Wacker Neuson hat erfolgreich die gestiegenen Preise für Materialkosten angepasst. Der Umsatz und der Gewinn profitierten von einem Einmaleffekt aus dem Januar, als nicht mehr betriebsnotwendiges Anlagevermögen in Höhe von 15 Mio. EUR verkauft wurde.

Besonders stark wurde das Wachstum durch eine erhöhte Nachfrage in Europa (plus 23,9 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR) und Nordamerika (plus 48,3 Prozent auf 300,7 Mio. EUR) vorangetrieben.

Prognose erhöht

Mit diesen Zahlen im Rücken erhöhte der Vorstand die Ziele für das laufende Geschäftsjahr.

Prognose 2023 Wacker Neuson im Überblick