DEUTSCHE TELEKOM - Will ich diese Aktie im Depot haben?

Beim Blick auf den aktuellen Chart der Telekom-Aktie drängt sich mir zwangsläufig die Frage auf, ob man diese wirklich in Depot haben will. Das war vor einigen Wochen noch anders. Im Mai/Juni stürzte der Aktienkurs ausgehend von 23 EUR bis auf den Supportbereich ab 20 EUR ab. Im Tief notierte die Aktie bei 18,72 EUR und hatte dort die Chance, eine Erholung einzuleiten. Im besten Fall hätte daraus eine neue Rally erwachsen können. Anbei der damalige Chart:

Die ersten beiden Punkte der damaligen Agenda wurden abgearbeitet. Beim dritten aber hatten die Käufer Probleme. Zwar wurde ab Mitte Juli eine zweite Kaufwelle versucht, am Ende konnten sich die Bullen aber nicht durchsetzen. Gestern fiel die Aktie nun auf ein neues Jahrestief zurück und das per Tagesschlusskurs. Die heutigen Kursgewinne sind zwar ein kleiner Pluspunkt, können aber das bärische Chartbild noch nicht drehen. Aus diesem heraus könnte es in den nächsten Wochen weiter ungemütlich werden. Die Kurse könnten auf 17,50 EUR und den dortigen Unterstützungsbereich nachgeben.

Bullisch wäre ich im aktuellen Umfeld erst wieder mit einer kleinen Bodenbildung und/oder nachhaltigen Notierungen oberhalb von ca. 19,50 EUR. Unmöglich ist diese Entwicklung nicht, jedoch würde ich sie derzeit nicht favorisieren. Kleinere Erholungen bis in diesen Preisbereich hinein sind aber jederzeit einzuplanen.

Fazit: Die Käufer in der Deutschen-Telekom-Aktie sind zwar nicht chancenlos, momentan aber im Nachteil. Kleinere Erholungen bieten die Möglichkeit, seinen Aktienbestand zu reduzieren oder gar kurzfristig auffallende Notierungen zu spekulieren. Davon sollte jedoch bei einer Bodenbildung und/oder nachhaltigen Kursen oberhalb von 19,50 EUR Abstand genommen werden.

