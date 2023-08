Plus 8 Prozent: Delivery Hero an MDax-Spitze – Das ist der Grund

Über 8 Prozent im Plus und an der Spitze des MDax! Anleger sind von der Umsatzprognose begeistert: Delivery Hero rechnet für 2023 mit einem Plus von 15 Prozent. Bisher ging der Konzern von einem Plus von 10 Prozent aus.

Auf Jahressicht will das Team um Konzernchef Niklas Östberg und Finanzchef Emmanuel Thomassin eine operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) gemessen am Bruttowarenwert von mindestens 0,5 Prozent schaffen. Diese Kennzahl drückt den Wert aller Bestellungen aus, inklusive der bei Drittanbietern, die die Plattform von Delivery Hero benutzen.

Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften in der zweiten Jahreshälfte deutlich anziehen.

Bereits im zweiten Quartal habe der Konzern eine operative Marge von 0,2 Prozent erwirtschaftet, hieß es weiter. Zudem kletterte der Bruttowarenwert um knapp drei Prozent auf fast 11,1 Mrd. EUR. Bei konstanten Wechselkursen wäre das Plus deutlich größer ausgefallen. Der Umsatz sprang um ein Zehntel auf fast 2,6 Mrd. EUR hoch.

(mit Material von dpa-AFX)