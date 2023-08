EQS-News: Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec AG zum Delisting-Erwerbsangebot von EQT Private Equity veröffentlicht

EQS-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Stellungnahme

Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec AG zum Delisting-Erwerbsangebot von EQT Private Equity veröffentlicht



11.08.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec AG zum Delisting-Erwerbsangebot von EQT Private Equity veröffentlicht

Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec AG empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots

Angebotspreis von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat finanziell fair und im besten Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeitenden und Kunden

Gesellschaft wird zeitnah Widerruf der Zulassung der va-Q-tec-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen

Würzburg, 11. August 2023 Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec AG („va-Q-tec“) haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 Abs. 1 WpÜG zum öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot der Fahrenheit AcquiCo GmbH („Bieterin“) für die Aktien (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) der va-Q-tec abgegeben. Die Bieterin ist eine von EQT Private Equity rechtlich kontrollierte Holdinggesellschaft. Nach sorgfältiger und eingehender Prüfung der am 2. August 2023 veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionärinnen und Aktionären der va-Q-tec, das Angebot anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass das Delisting-Erwerbsangebot, wie bereits zuvor das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot, den Interessen und Zielsetzungen von va-Q-tec, den Aktionärinnen und Aktionären von va-Q-tec wie auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der va-Q-tec-Gruppe in besonderem Maße gerecht wird. Daher begrüßen und unterstützen sie das Angebot der Bieterin, wie es in der Angebotsunterlage dargelegt ist. So ist nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat und unter Berücksichtigung der Beurteilung (Fairness Opinion) durch den Finanzberater ParkView Partners GmbH der Angebotspreis in Höhe von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie aus finanzieller Sicht fair. Gleichzeitig bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat erneut ihre Ansicht, wonach die Partnerschaft mit EQT Private Equity die Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Weiterentwicklung der va-Q-tec-Gruppe und ihrer Technologie darstellt. So hatten sich va-Q-tec und die Bieterin in der im Dezember 2022 geschlossenen Zusammenschlussvereinbarung darauf verständigt, im Rahmen der strategischen Partnerschaft sämtliche Geschäftsfelder von va-Q-tec zu unterstützen und zu fördern. Hierfür wurde durch die Bieterin unter anderem frisches Eigenkapital für va-Q-tec in Höhe von rund EUR 35 Mio. im Rahmen einer Kapitalerhöhung bereitgestellt. Darüber hinaus sind ein Unternehmenszusammenschluss der Geschäftsaktivitäten von va-Q-tec für die Arzneimittelbranche mit Envirotainer AB sowie die Weiterentwicklung der übrigen Geschäftstätigkeiten von va-Q-tec im Bereich thermische Energieeffizienz und thermische Boxen in einer eigenständigen neuen Gesellschaft vorgesehen.

Vorstand und Aufsichtsrat teilen die Überzeugung der Bieterin, dass diese langfristig orientierte Wachstumsstrategie am besten durch ein Delisting und damit in einem Umfeld außerhalb des kurzfristigen Fokus und der Volatilität der Kapitalmärkte ermöglicht werden kann. Das Delisting wird va-Q-tec in die Lage versetzen, Entscheidungen mit einer langfristigen Perspektive zu treffen, unabhängig von den kurzfristigen Erwartungen des Kapitalmarkts. Außerdem wird das Delisting eine Verringerung des regulatorischen Aufwands und der mit der Aufrechterhaltung der Börsennotierung der va‑Q‑tec-Aktien zusammenhängenden administrativen Kosten ermöglichen. va-Q-tec wird deshalb zeitnah den Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der va-Q-tec gemäß § 27 WpÜG wurde im Internet auf der Internetseite der va-Q-tec unter https://va-q-tec.com/ unter der Rubrik „Investor Relations“ in deutscher Sprache veröffentlicht und wird auch in unverbindlicher englischer Übersetzung bereitgestellt. Maßgeblich ist allein die deutsche Fassung. Exemplare der gemeinsamen begründeten Stellungnahme sind zudem kostenfrei erhältlich bei der va-Q-tec, Investor Relations, Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg, Deutschland, Telefon: +49 (0) 931 35942 – 297, Telefax: +49 (0) 931 35942 – 10 (Bestellungen per E-Mail an Felix.Rau@va-q-tec.com unter Angabe der vollständigen Postadresse oder E-Mail-Adresse).

Die Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots hat mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 2. August 2023 begonnen und endet voraussichtlich am 30. August 2023 um 24:00 Uhr (MEZ). Alle relevanten Details zur Annahme des Angebots sind in der Angebotsunterlage dargestellt, die auf der folgenden Internetseite der Bieterin abrufbar ist: http://www.offer-eqt.com. Um ihre Aktien im Rahmen des Delisting-Erwerbsangebots anzudienen, sollten sich die Aktionäre direkt an ihre depotführende Bank wenden.

Wichtiger Hinweis

Allein die begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ist maßgeblich. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.

