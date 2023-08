EQS-Adhoc: Pittler Maschinenfabrik AG: PITTLER Maschinenfabrik erwägt, Anteil an der Albert Klopfer GmbH zu erhöhen

EQS-Ad-hoc: Pittler Maschinenfabrik AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Pittler Maschinenfabrik AG: PITTLER Maschinenfabrik erwägt, Anteil an der Albert Klopfer GmbH zu erhöhen



14.08.2023 / 13:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft: PITTLER Maschinenfabrik erwägt, Anteil an der Albert Klopfer GmbH zu erhöhen Langen, 14.08.2023 – Die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (ISIN DE0006925001, die „PITTLER AG“) hält einen Anteil von 29,17% an der wesentlichen operativen Tochtergesellschaft der PITTLER-Gruppe, der Albert Klopfer GmbH. Die PITTLER AG erwägt derzeit, den Anteil an der Albert Klopfer GmbH auf bis zu rd. 70% zu erhöhen. Die PITTLER AG hat einen Gutachter mit der Erstellung eines Wertgutachtens (Fairness Opinion) über die Albert Klopfer GmbH beauftragt. Der tatsächliche Abschluss eines Kauf- und Abtre-tungsvertrages über die Geschäftsanteile hängt noch vom Ergebnis des Wertgutachtens (Fairness Opinion) sowie der Prüfung der Möglichkeit der Finanzierung des Beteiligungserwerbs ab. Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Langen Gutleutstraße 175, 60327 Frankfurt am Main ISIN DE0006925001 Wertpapierkennnummer 692500 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in München Ansprechpartner: Markus Höhne Telefon: 069 - 24000858 Telefax: 069 - 24000849 E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de



Ende der Insiderinformation

14.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com