EUR/USD: Aussichten verdüstern sich

Nachdem das Paar EUR/USD im September letzten Jahres einen Tiefpunkt bei 0,9535 US-Dollar markiert hatte, setzte erst an dieser Stelle eine Trendumkehr ein und erlaubte eine temporäre Erholung bis Mitte Juli an 1,1275 US-Dollar. Von dort aus hat sich das Paar wie erwartet zur Unterseite begeben und vorläufig sein gesamtes Abwärtspotenzial in der laufenden Abwärtsbewegung ausgeschöpft. Allerdings mahnt nun die Kursentwicklung seit Mitte Juni zu erhöhter Vorsicht, aus diesem Gebilde könnte sich nämlich unter Umständen noch eine SKS-Formation herauskristallisieren und würde bei Aktivierung neuerliche Verkaufssignale forcieren.

Es droht weiteres Ungemach

Sollte nach einer temporären Erholung das Paar EUR/USD die Nackenlinie der SKS-Formation gelegen exakt im Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements sowie der Kursmarke von 1,0874 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis unterschritten werden, würde dies glasklare Indizien für einen weiteren Ausverkauf des Euros gegenüber der amerikanischen Währung liefern. In diesem Fall könnten anschließend Ziele bei 1,0799 und 1,0737 US-Dollar auf der Unterseite für das Paar ausgerufen werden. Ein temporärer Anstieg hätte vom gegenwärtige Niveau aus kurzzeitig Platz bis an 1,1032 US-Dollar, darüber an maximal 1,1065 US-Dollar.