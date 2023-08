INIT INNOVATIONS - Starker Trade, Starker Chart!

init innovation in traffic systems SE - WKN: 575980 - ISIN: DE0005759807 - Kurs: 30,000 € (XETRA)

Auch heute möchte ich euch wieder eine Aktie vorstellen, die einerseits ein interessantes Chartbild aufweist, andererseits aber auch einen Einblick in unseren Tradingservice Trademate gewährt. Dafür bietet sich heute die init-innovation-in-traffic-systems-Aktie an. Unser Trademateexperte Sascha Gebhard hat diese bereits seit Ende des letzten Jahres im Depot und hält nach einer Teilgewinnmitnahme am 17. April mit einem Gewinn von 74 % auch heute noch an der Position fest. Diese liegt immer noch komfortable 54 % im Plus und der Chart befindet sich in einer spannenden Situation. Bevor wir zu diesem kommen, anbei noch der grafisch aufbereitete Trade von unserem Experten:

Warum die Aktie interessant ist, dürfte beim Blick auf das aktuelle Chartbild klar werden. Seit Ende des letzten Jahres dominiert auf der Unterseite eine Trendlinie das Kursgeschehen und diese wurde in der vergangenen Woche erfolgreich getestet. Der Kurs prallte nach oben ab und sollten die Käufer jetzt nicht schwächen, wären weitere Gewinne möglich. Einfach wird es aber nicht, da sich den Käufern ab ca. 32 EUR einige Widerstände entgegenstellen.

Sollte die Trendlinie hingegen bärisch gebrochen werden, wäre dies ein erstes Achtungszeichen. Kurzfristig könnten die Kurse in den Supportbereich bei 28 EUR nachgeben. Gibt es auch hier noch nicht genug Kaufinteresse, müsste mit weiteren Abgaben auf 26 EUR oder sogar in Richtung 24 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die init-information-in-traffic-systems-Aktie steht mittelfristig vor einer wichtigen Entscheidung. Bis dato ließe sich noch pro-bullisch argumentieren, dafür dürfte aber der Unterstützungsbereich um 29,25 EUR nicht nachhaltig unterschritten werden. Bleibt die Aktie oberhalb dessen, wären in den kommenden Wochen sogar neue Jahreshoch möglich.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)