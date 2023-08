Trading-Chance Delivery Hero: Das war zu wenig … jetzt könnten die Bären zuschlagen

Werbung

Das in der Vorwoche vorgelegte Halbjahresergebnis des Delivery Hero-Aktie brachte zwar erstmals eine minimal positive operative Gewinnmarge. Aber der Trommelwirbel, mit dem die Zahlen präsentiert wurden, wurde offenbar nur bei den Analysten vernommen. Die Anleger reagierten auffällig zurückhaltend … eine Trading-Chance Short.

So positiv die Ergebnisse auch auf den ersten Blick schienen, Haare ließen sich in dieser Suppe allemal finden. So beispielsweise, dass zwar der Umsatz mehr zulegte als im Vorfeld von den Experten vermutet, der Bruttowarenwert aber eher langsam wuchs. Und eine positive operative Gewinnmarge klingt zwar gut. Aber es geht hier um gerade einmal +0,2 Prozent … um Sonderfaktoren bereinigt. So wirklich umwerfend waren die Ergebnisse also eigentlich nicht, zumal:

Der Weg in die schwarzen Zahlen wird steinig bleiben

Zwar hob Delivery Hero die Jahres-Umsatzprognose von +10 auf +15 Prozent an, die Wachstumsprognose für den Bruttowarenwert ließ man aber mit der Range zwischen +5 und +7 Prozent unverändert. Es läuft also vor allem über die Preise. Ob die aber in einem konjunkturell nun einmal definitiv schwierigen Umfeld auf Dauer durchsetzbar sind, ist zumindest offen.

Nichtsdestotrotz reagierten die meisten Analysten auf die Bilanz mit einer Anhebung ihres Kursziels, obwohl man auch dort nicht vor 2025 damit rechnet, dass der Mahlzeiten-Lieferservice netto schwarze Zahlen schreibt. Weiterhin liegt der Schnitt der Experten-Kursziele mit fast 66 Euro meilenweit über dem aktuellen Aktienkurs. Doch das ist schon lange so … und die Anleger ziehen da einfach nicht mit. Dass das auch nach diesen Bilanzzahlen der Fall war, erhöht die Chance, dass die Aktie aus ihrem Trendkanal nach unten ausbricht.

Chance für einen Ausbruch nach unten erheblich gestiegen

Im Vorfeld der Bilanz hatte die Delivery Hero-Aktie auf die untere Linie des im April etablierten Aufwärtstrendkanals aufgesetzt. Damit hatten die Bullen hier quasi einen Elfmeter: Mit einer klar positiven Reaktion wäre ein Anlauf an die obere, derzeit bei gut 46 Euro verlaufende Begrenzung dieses Trendkanals möglich gewesen. Aber dieser Elfmeter wurde vergeben, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Es kam zwar am 9. August, als die Ergebnisse vorgelegt wurden, zeitweise zu starken Kursgewinnen. Aber es misslang, den wichtigen Kreuzwiderstand aus 20-Tage- und 200-Tage-Linie im Bereich um 39/40 Euro auf Schlusskursbasis zu überwinden. Gewinnmitnahmen noch am selben Tag drückten die Aktie wieder in diesen Widerstandsbereich zurück. Und auch der Versuch, diesen Befreiungsschlag am gestrigen Montag nachzuholen, scheiterte. Damit wird deutlich: Den Bullen gehen offenbar Geld, Zuversicht oder beides aus. Dadurch bleibt die Delivery Hero-Aktie nahe an der momentan bei 37,10 Euro verlaufenden, unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals … und dem bärischen Lager entgeht zweifellos nicht, dass den Bullen hier gerade die Puste ausgeht. Damit bietet sich hier die Chance, entweder den an dieser Stelle Anfang Juli vorgestellten Short-Trade aufzustocken oder neu aktiv zu werden.

Zwar ist ein Short-Trade so lange noch hoch spekulativ, so lange dieser Trendkanal noch hält … aber dieses Chartbild bietet dem risikofreudigen Trader dafür die Möglichkeit, den Stop Loss recht eng auf 42 Euro zu legen (wer hier bereits seit Anfang Juli dabei ist, sollte erwägen, auch den Stop Loss der bestehenden Position in diesen Bereich nachzuziehen).

Ein Short-Trade greift dem Ausbruch aus dem Trendkanal vor

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 49,823 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3,3. Den Stop Loss würden wir bei 42 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 7,80 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Delivery Hero lautet HG85VG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 39,90 Euro, 41,17 Euro, 43,95 Euro, 46,20 Euro

Unterstützungen: 37,10 Euro, 36,75 Euro, 33,70 Euro, 30,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Delivery Hero

Basiswert Delivery Hero WKN HG85VG ISIN DE000HG85VG1 Basispreis 49,823 Euro K.O.-Schwelle 49,823 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,3 Stop Loss Zertifikat 7,80 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.