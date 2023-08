VW führend bei Elektroautos - Marken aus China bisher rar

Die Marke Volkswagen hat bei reinen Elektroautos in Deutschland die Nase vorn.

Von Januar bis Juli entfielen nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes mit 41.475 Neuzulassungen 15,4 Prozent aller neuen batterieelektrischen Wagen (BEV) auf VW. Der US-Autobauer Tesla folgte nach der am Dienstag veröffentlichten Statistik dicht auf Platz zwei mit knapp 15 Prozent Marktanteil. Mit deutlichem Abstand lag Mercedes-Benz mit 20.613 Stromern an dritter Stelle. Als Konzern schlug Volkswagen mit seinen Marken Audi, Porsche, Seat, Skoda und VW fast jedes vierte E-Auto hierzulande los.

Bis Ende Juli stieg die Zahl neuer BEV gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37 Prozent auf knapp 269.000, was einem Anteil von 16,4 Prozent an allen Neuzulassungen entsprach. Fahrzeuge mit sämtlichen alternativen Antrieben, einschließlich aller Formen von Hybriden, machten 45,7 Prozent aus.

Elektroauto-Hersteller aus China, die vermehrt neu am Automarkt in Europa antreten, spielen bislang noch keine große Rolle in Deutschland. Auf den höchsten Marktanteil mit 3,6 Prozent kam die Marke MG Roewe, die mit 9646 Autos rund doppelt so viele auf die Straße brachte wie vor Jahresfrist. Zweitgrößter Importeur aus China ist Polestar, die elektrische Schwestermarke von Volvo, mit 4210 (Vorjahr 2471) Neuwagen. Erstmals in der Statistik tauchten Great Wall Motor (835 Einheiten), BYD (628), Nio (394) und Aiways (44) aus China auf.