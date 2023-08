NETFLIX - Aktie kurz vor dem Einbruch!?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 415,450 $ (Nasdaq)

Wäre ich aktuell in der Netflix-Aktie long engagiert, würde ich das Kursgeschehen sehr genau verfolgen. Mit den jüngsten Kursverlusten hat sich im August die rechte Schulter einer möglichen SKS-Topformation ausgebildet. Ein Szenario, welches unser Tradingsexperte Alexander Paulus in Trademate früh erkannt hat. Bereits Anfang August setzte er gehebelt auf fallende Notierungen und liegt mit seiner Position kurz vor der entscheidenden Supportzone bereits komfortabel 80 % im Plus. Zusammen mit einem bereits erfolgten Teil Ausstieg kann man jetzt dem entscheidenden Signal entspannt zuschauen. Sollte die angesprochene Topformation mit einem nachhaltigen Ausbruch unter ca. 411,50 USD vollendet werden, könnte der Aktienkurs kurzfristig weiter ins Rutschen kommen. Abgaben auf 375 USD wären möglich.

Wer in Netflix hingegen als klassischer Investor unterwegs ist, drückt natürlich alle Daumen, dass der Unterstützungsbereich gehalten wird. Kurzfristig könnten die Kurse dann zum ersten Widerstandsbereich bei 441 bis gut 450 USD durchstarten. Die dortige Herausforderung müsste jedoch nachhaltig überwunden werden, um das Jahreshoch anzusteuern und damit den übergeordneten Bullenmarkt ein weiteres Mal zu bestätigen.

Ziele der Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Die nahezu perfekte Ausbildung der potentiellen SKS-Formation bietet mir als Coach auch einmal die Möglichkeit, ein wenig „ klassische Theorie“ einfließen zu lassen. Die Formation selbst wird im Anschluss an einen mittelfristigen Bullenmarkt ausgebildet, der ausgehend von den Tiefs eine Rendite von gut 185 % mit sich brachte. Wie es sich gehört, wurde das Top unter einem hohen Volumen ausgebildet und das Kaufinteresse in der rechten Schulter nahm ab. Kommt es zum nachhaltigen Ausbruch unter die Nackenlinie bei 411,50 USD, werden das Minimalziel, Normalziel und Extensionsziel aktiviert. Beim Normalziel wird quasi die Höhe der SKS-Formation eins zu eins nach unten abgetragen.

Fazit: Mit Argusaugen ist aktuell das Kursgeschehen in der Netflix Aktie zu verfolgen. Hier droht eine größere Topformation mit entsprechenden Korrekturpotenzialen. Kommt es zu einer bärischen Trendwende, sprechen wir von Korrekturrisiken im Bereich von 10 bis hin zu über 20 %.

