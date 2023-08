Dax Chartanalyse 21.08.2023: Kräftige Erholung nach Touchdown auf der Unterseite

Widerstand: 15.690 15.800 Unterstützung: 15.500 15.468

Rückblick:

Nach einem Abwärtsgap zum Handelsstart unter die 15.600er Marke rutschte der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag in die avisierte Zielzone auf der Unterseite im "Bereich 15.400 bis 15.500 Punkte", das Tagestief lag um 15.468 Punkte. In den letzten beiden Handelsstunden vor dem Wochenende gab es dann noch einmal eine kräftige Erholung von gut 100 Punkten. Diese Erholungsbewegung setzt sich zum Wochenstart fort und und der Index schließt die Eröffnungskurslücke vom Freitag um 15.675 Punkte.

Ausblick:

Nach dem Schließen der Eröffnungskurslücke vom Freitag ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen. Neue prozyklisch bullische Impulse bringt hier ein Anstieg per Stundenschlusskurs über die Marke von 15.700 Punkten. Bis dahin kann ein erneutes Abdriften Richtung 15.500er Marke nicht ausgeschlossen werden. Kurse oberhalb von 15.700 Punkten erhöhen die Chance für eine größere Erholungsbewegung.

Quelle: Tradingview

