Dax Tagesrückblick: Vormittagsgewinne abgegeben - Continental-Aktie mit Kurssprung

Der deutsche Leitindex setzte zum Wochenstart zunächst die späte Erholung vom Freitagnachmittag weiter fort und stieg am Mittag zeitweise bis an die 15.700er Marke. Dort war dann zunächst Feierabend für die Käuferseite, das Gros der Zugewinne wurde am Nachmittag wieder abverkauft.

Am Ende des Tages stand ein Zugewinn von knapp 20 Punkten auf 15.591 Punkte zu Buche , der MDAX verzeichnete hingegen zum Wochenstart ein kleines Minus.

Continental Tagesgewinner im DAX

Maßgeblich beeinflusst wurde am Nachmittag die Continental -Aktie von einem Bericht im "Manager Magazin", wonach der Autozulieferer über größere Veränderungen nachdenken soll. Laut dem Blatt steht eine Fokussierung auf Reifen und nicht automobile Geschäftsbereiche im Raum. Das Automotive-Geschäft könnte weiter aufgespalten, verkauft oder in Allianzen mit anderen Unternehmen eingebracht werden, hieß es. Die Aktien legten zuletzt um 5,53 Prozent zu.

Im MDax waren die Redcare-Aktien mit mehr als 4,4 Prozent Plus das beste Indexmitglied. Nach einem Einbruch um elf Prozent am Freitag, der mit Gewinnmitnahmen erklärt wurde, griffen Anleger bei der Online-Apotheke wieder zu. Analyst Michael Heider von Warburg Research wurde noch etwas optimistischer für die Kursentwicklung. Er erhöhte das Kursziel auf 130 Euro. Er lobte eine "sehr starke Wachstumsdynamik" und ein förderliches regulatorisches Umfeld.

Im SDax war auch bei einigen Werten eine Gegenbewegung angesagt. Die Titel des Biosprit-Herstellers Verbio zum Beispiel legten 2,5 Prozent zu. Die Kursgewinne gingen einher mit steigenden Öl- und Gaspreisen. Die höheren Preise wurden mit Angebotssorgen wegen eines drohenden Streiks der Beschäftigten einer Flüssiggasanlage (LNG) in Australien begründet. Bei Covestro war es keine Stütze, dass der Kunststoffkonzern nach monatelanger Suche mit dem Metro-Manager Christian Baier einen Nachfolger für den Ende August scheidenden Finanzchef Thomas Toepfer präsentierte. Für den Kurs ging es um 0,4 Prozent bergab.

US-Indizes marginal im Minus

Robuste US-Konjunkturdaten und ein Protokoll der US-Notenbank Fed, das alle Optionen für künftige geldpolitische Maßnahmen offen ließ, hatten zuletzt Befürchtungen über weitere Leitzinsanhebungen verstärkt. Technologiewerte gelten als besonders empfindlich, was steigende Zinsen betrifft. Auf die Stimmung an den Börsen weltweit drücken zudem auch schwache Wirtschaftsdaten aus China, der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft.

Der Dow gab im frühen Handel zuletzt um 0,45 Prozent auf 34 346,88 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 4375,57 Zähler nach oben. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 gewann 0,73 Prozent auf 14 802,45 Punkte. Er hatte seit Monatsbeginn rund sechs Prozent eingebüßt, während es für den Dow nur um drei Prozent abwärts gegangen war.

"Die Wachstumslokomotive China hat die Fahrt verlangsamt, und die Sorge darüber, dass dies auch ein Bremsklotz für die Weltkonjunktur sein könnte, ist groß", schrieb Christian Henke vom Handelshaus IG. Zudem gelte eine Zinspause in den USA nicht mehr als sichere Sache. Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik in den Vereinigten Staaten könnte es Ende der Woche geben, wenn in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming das alljährliche Notenbanker-Treffen stattfindet. Auch vom Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, wird eine Rede erwartet.

Tesla-Aktien gewannen 6,4 Prozent. Damit waren sie zweitstärkster Wert im Nasdaq-Auswahlindex. Allerdings hatten sie seit Monatsbeginn bis vergangenen Freitag auch rund 20 Prozent eingebüßt.

Palo Alto legten an der Spitze des Nasdaq 100 um 15,0 Prozent zu. Das Zahlenwerk und vor allem auch der Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens seien wesentlich besser als befürchtet ausgefallen, kommentierte JPMorgan-Analyst Brian Essex. Er sei nun ermutigt durch die Fähigkeit von Palo Alto, beständigere Zahlen als gedacht vorzulegen. Im Fahrwasser des starken Ausblicks legten die Aktien des Wettbewerbers Crowdstrike im Nasdaq 100 um 3,8 Prozent zu.

Für Regeneron ging es um 1,6 Prozent nach oben. Der Bayer Partner hat in den USA die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea" erhalten. Die Arzneimittelbehörde FDA genehmigte die 8-Milligramm-Dosierung zur Anwendung bei einer feuchten altersbedingten Makuladegeneration und dem diabetischen Makulaödem. Noch im Juni hatte die FDA eine Genehmigung für die höher dosierte Variante wegen ausstehender Fragen im Zusammenhang mit Problemen bei einem Abfüller verweigert.

Napco Security Technologies brachen um 41 Prozent ein. Der Hersteller von Sicherheitsgeräten und Alarmsystemen muss wegen Fehlern in der Buchhaltung seine Berichterstattung über die vergangenen drei Quartale korrigieren und erwartet einen deutlich geringeren Gewinn als bisher angegeben.

Zoom gewannen vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts 1,3 Prozent. Nvidia stiegen um 4,4 Prozent. Der Entwickler von Grafikprozessoren wird am Mittwoch sein Zahlenwerk vorlegen. (mit Material von dpa-AFX)