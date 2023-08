PORSCHE AG - Wo bieten sich neue Chancen?

Porsche AG Vz - WKN: PAG911 - ISIN: DE000PAG9113 - Kurs: 102,000 € (XETRA)

Die Aktie der Porsche AG wird seit 29. September 2022 an der Börse gehandelt. Die ersten Tage verliefen negativ. Die Aktie fiel zunächst auf ihr Allzeittief bei 81,00 EUR zurück. Danach startete aber eine Rally, welche am 23. Mai 2023 zum aktuellen Allzeithoch bei 120,80 EUR führte.

Aber bereits seit dem Hoch aus dem Februar 2023 bastelte die Aktie an einer Topformation. Am 08. August fiel die Aktie unter 107,20 EUR und vollendete damit die Formation. Damit ergab sich ein Verkaufssignal mit einem rechnerischen Ziel bei 95,13 EUR. Am Freitag notierte der Wert im Tief bei 100,30 EUR. Von dort aus erholte sich die Aktie etwas.

Erst Pullback, dann wieder abwärts

Die Porsche-Aktie könnte sich in den nächsten Tagen etwas erholen. Ein Anstieg in Richtung 107,20 EUR ist kurzfristig möglich. Danach ist aber mit einer weiteren Verkaufswelle gen 95,13 EUR oder sogar an das log. 61,8 %-Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch zu rechnen. Ein Kaufsignal in Richtung Allzeithoch oder knapp darüber hinaus ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über 107,200 EUR.

Fazit: Eine kleine Erholung würde noch einmal Shortchancen in der Aktie der Porsche AG mit sich bringen. Charttechnische Gründe, um die Aktie jetzt auf mittelfristige Sicht zu kaufen, gibt es aktuell nicht.

