Dax Chartanalyse 22.08.2023: Erholungsrally - Geht da noch mehr liebe Käufer?

Widerstand: 15.800 16.000 Unterstützung: 15.590 15.631

Rückblick:

Der Index korrigierte am Nachmittag die komplette Erholungsrally vom Vortag, konnte sich aber im nachbörslichen Handel im Zuge der festeren US-Indizes kräftig erholen. Diese Erholung setzt sich am Vormittag weiter fort - nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart klettert der deutsche Leitindex am Vormittag wieder zurück in den Bereich 15.750/60 Punkte.

Ausblick:

Der vorherige Widerstand um 15.700 Punkte fungiert nun als kurzfristig entscheidende Marke auf der Unterseite. Oberhalb dieser Zone dürfen die Bullen von einer Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 16.000er Marke träumen, ein Schlusskurs auf Stundenbasis unterhalb von 15.700 Punkten bringt hingegen die Bären sofort wieder ins Spiel. In dem Falle wäre ein schnelles Schließen des heutigen Aufwärtsgaps und eine neue Verkaufswelle Richtung 15.400 Punkte einzuplanen. Oberhalb von 15.700 Punkten bleiben aber die Käufer zunächst in der Pole-Position.

Quelle: Tradingview

