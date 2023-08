Dax Tagesrückblick: Bärisches Reversal am Nachmittag - Jackson Hole im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigte sich - wie bereits im gestrigen Handelsverlauf - am Vormittag zunächst sehr stark, nur um dann am Nachmittag das Gros der Kursgewinne wieder abzugeben.

Mit dem nachbörslichen Rücksetzer unter die wichtige Unterstützung um 15.700 Punkte dürfte das bullische Intermezzo seit Freitag Nachmittag beendet worden sein.

Die 15.700er Marke konnte zum Schluss gerade noch verteidigt werden, der Index ging bei 15.702 Punkten mit einem Tagesplus von 102 Punkten aus dem Handel, deutlich unterhalb des Tageshochs bei 15.800 Punkten.

Jackson Hole im Fokus

Die Blicke richten sich bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, im US-Bundesstaat Wyoming. Vor allem die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell wird mit großer Spannung erwartet. Nach Einschätzung von Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets könnte das Ereignis bestimmte Themen an den Finanzmärkten geraderücken. "Vor zwei, drei Wochen erreichte der Optimismus für eine 'sanfte Landung' der US-Wirtschaft seinen Höhepunkt. Seitdem haben sich vor allem durch Schwächesignale aus China wieder ein Hauch von Rezessionssorgen und konjunkturelles Misstrauen eingestellt", so Oldenburger.

Europaweit waren Tech-Aktien gefragt. Im Dax stiegen die Papiere von SAP um 1,8 Prozent, nachdem die Metzler Bank die Aktien des Software-Entwicklers mit "Kaufen" in die Bewertung aufgenommen hatte. Auch SAP schloss allerdings deutlich unterhalb der Tageshochs vom Mittag, die Tageskerze ist nicht unbedingt bullisch zu interpretieren. Das Timing der heutigen Kaufempfehlung scheint etwas fragwürdig.

Mit Infineon gehörte eine weitere Tech-Aktie mit plus 2,7 Prozent zu den Top-Werten im Leitindex. Im MDax profitierten Teamviewer mit plus 2,8 Prozent von starken Zahlen des US-Videodienstleisters Zoom .

BASF im Fokus

Die Anteilscheine von BASF legten um 0,5 Prozent zu. Der Chemiekonzern erwäge einen Verkauf des drei Milliarden Euro schweren Katalysatorgeschäfts, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich auf informierte Personen.

Unter den Nebenwerten gewannen Nordex 5,7 Prozent, gestützt von einem Großauftrag aus Kanada für 49 Windturbinen. Die Papiere von SFC Energy stiegen um 1,1 Prozent. Der Produzent von Brennstoffzellen verdiente im zweiten Quartal mehr als erwartet. (mit Material von dpa-AFX)