TESLA - Ende der Korrektur?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 231,280 $ (Nasdaq)

Bereits im Handel am Montag war die Tesla-Aktie gefragt. An der Nasdaq konnte der Kurs um 7,33 % zulegen und auch am Dienstag scheint das Kaufinteresse weiter anzuhalten. Auf Tradegate legt die Aktie weitere 2,17 % zu. Damit setzen die Bullen den kurzfristigen Abwärtstrend, der sich seit Ende Juli gebildet hat, unter Druck. Im Rahmen dessen kam die Aktie ca. 30 % zurück und durchbrach dabei auch den Support um 241 USD bärisch. Dieser stellt kurzfristig ein mögliches Erholungsziel dar und könnte in den kommenden Tagen gleichzeitig für Probleme sorgen. Im ungünstigsten Fall prallt der Kurs zwischen 241 und 255 USD nach unten ab, und dem ersten bärischen Impuls folgt ein zweiter. Im Rahmen dessen müsste dann mit neuen Tiefs unterhalb von 210 USD gerechnet werden.

Alternativ zu diesem bärischen Szenario gelingt der Aktie in den kommenden Tagen der bullische Turnaround. Im Rahmen dessen wären die jüngsten Gewinne nicht nur eine kurzfristige Erholung, sondern das erste Standbein eines Bodens. Diese müssten weitere folgen, wobei auch der Widerstandsbereich bis hin zu 256 USD nachhaltig überwunden werden muss. Stück für Stück könnte sich die Aktie dann weiter auf 275 USD und sogar auf ein neues Jahreshoch vorarbeiten.

Fazit: Das Kaufinteresse in der Tesla-Aktie ist einerseits zwar positiv, sollte andererseits aber noch nicht überbewertet werden. Die entscheidenden Herausforderungen warten ab ca. 241 USD. Dort müsste zumindest mit kurzfristigen Verkäufen gerechnet werden. Auch eine Fortsetzung des im Juli begonnenen Abwärtstrends ist möglich. Eine Entwicklung, die auch unser Trademate-Experte Alexander Paulus bei seinem jüngsten Tesla-Trade im Hinterkopf gehabt haben könnte. Am Freitag setzte er am Support bei ca. 214,66 USD gehebelt auf eine Erholung, hat seine Gewinne in Höhe von 300 % im Knock-out-Optionsschein aber bereits realisiert.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Tesla Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)