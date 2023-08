Am Tag vor dem Beginn des mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in den USA dürfte der Dax erst einmal weiter zulegen. Vorbörslich zeichnen sich am Mittwoch leichte Kursgewinne ab. Der X-Dax signalisierte den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 15.768 Punkten. Es wäre der dritte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls etwas höher erwartet.

Der Dax koppelt sich damit ein Stück weit ab von leichten Verlusten im späten Handel an der Wall Street. Kommentare des Präsidenten der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, die in Richtung weiterer Zinserhöhungen gingen, hatten dort auf die Stimmung gedrückt. Umso größer wird die Spannung vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet.

Einen Blick wert sein könnten am Mittwoch die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone im Juli.

Mit Spannung werden die Zahlen von Nvidia erwartet, die heute Abend 22:30 MEZ veröffentlicht werden.Im Mai hatte das Unternehmen nach einem starken Ausblick für enorme Begeisterung gesorgt, was die Aktie auf ein Rekordhoch getrieben hatte. Seither ging es mit kleineren Dellen immer weiter aufwärts.

Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings sind die Erwartungen auch sehr hoch gesteckt.

Einzelwerte im Überblick

Bei den Einzelwerten ging es am Morgen zunächst ruhig zu, kursbewegende Nachrichten waren rar. Die Aktien des Versicherers Talanx verloren im vorbörslichen Handel auf Tradegate 1,6 Prozent. Die Großbank HSBC strich die Kaufempfehlung für die Papiere nach deren Rekordkauf der vergangenen Monate.

Ein weiterer Großauftrag für Nordex aus der Türkei bescherte dem Kurs vorbörslich ein Plus von 2 Prozent.

Moderate Gewinne an der Wall Street

Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag wieder leicht eingetrübt. Nach einem wenig veränderten Montag für den bekanntesten Wall Street Index Dow Jones Industrial und deutlichen Gewinnen für die technologielastigen Nasdaq-Indizes ging es nun erneut moderat abwärts.

Asien Börsen unheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Nikkei 225 ge wann kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. In China ging dem jüngsten Erholungsversuch indes schon wieder ein Stück weit die Luft aus. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank im späten Handel um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte hingegen um 0,3 Prozent zu.

Renten

Bund-Future 131,31 +0,11%

Devisen: Euro wenig bewegt nach Kursrutsch am Vortag

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,0862 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0887 (Montag: 1,0908) Dollar festgesetzt. Am Dienstag war der Euro auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgerutscht. Der Kursrutsch war einhergegangen mit einem abermaligen Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, der den Dollar gestärkt und im Gegenzug den Euro belastet hatte.

Kurz vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, das am Donnerstag startet und am Samstag endet, steigt die Nervosität an den Märkten. Experten erhoffen sich Hinweise, ob die US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation nochmal die Leitzinsen anheben wird. Zur Wochenmitte stehen am Markt Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und für wichtige einzelne Länder des gemeinsamen Währungsraumes im Fokus. Die Indizes zählen neben dem am Freitag anstehenden Ifo-Geschäftsklima für Deutschland zu den am me

Euro/USD 1,0858 0,12%

USD/Yen 145,65 -0,17%

Euro/Yen 158,15 -0,05%

Ölpreise wenig bewegt nach jüngsten Verlusten

Die Ölpreise haben nach sich ihren jüngsten Verlusten stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Mittwoch 84,15 US-Dollar. Das waren 12 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 79,79 Dollar. Am Ölmarkt wurden die zuletzt dominierenden Sorgen über eine nachlassende Nachfrage des wichtigen Importeurs China durch frische Daten des American Petroleum Institute gemildert, die auf einen Rückgang der US-Lagerbestände hindeuten. Dies würde für eine Verknappung des Angebots an Rohöl sprechen und wäre somit ein positives Signal, wenn es im weiteren Handelsverlauf von offiziellen Daten des US-Energieministeriums bestätigt würde.

Brent 84,15 +0,12 USD

WTI 79,81 +0,17 USD

Termine Unternehmen

3:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

DEU: IVU Traffic Technologies, Q2-Zahlen

DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

USA: Kohl's Corp, Q2-Zahlen

USA: Autodesk, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen Indikator 8/23

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/23 (endgültig)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), 07/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 7/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/23 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 1

8:00 RUS: Industrieproduktion 7/23

Sonstige Termine

10:00 DEU: Vorstellung Ergebnisse der DIHK-Ausbildungsumfrage 2023. Mehr als 14.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen haben sich in diesem Jahr an der Ausbildungsumfrage der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zur aktuellen Situation am Ausbildungsmarkt beteiligt

13:15 USA: Pk zur Vorstellung des KI-Aktionsplans mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP)

14:00 DEU: Gespräch Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Vorständin der Verbraucherzentrale-Bundesverband, Ramona Pop und dem Vorstand bei der Stiftung Warentest, Hubertus Primus, Berlin

16:30 DEU: Volkswagen-Pressegespräch zur Halbleiter-Strategie, Dirk Große-Loheide, Einkaufsvorstand der Marke Volkswagen Pkw, und Karsten Schnake, Vorstand Beschaffung bei Skoda und Leiter der Konzernprojekts «Compass» zur Halbleiterbeschaffung, berichten über die Strategie des Konzerns zur Halbleiterversorgung.

17:30 DEU: Videospielmesse Gamescom startet in Köln mit Wirtschaftsminister Habeck

(Mit Material von dpa-AFX)