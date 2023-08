Kurzarbeit am BASF-Standort Lampertheim geplant

LAMPERTHEIM/LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Am BASF-Standort im hessischen Lampertheim müssen sich die Beschäftigten auf Kurzarbeit einstellen. Aufgrund eines starken Nachfragerückgangs werde die BASF Lampertheim GmbH die Produktion vermutlich im Laufe des dritten und vierten Quartals deutlich zurückfahren müssen, berichtete der Sender Radio Regenbogen am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmensangaben. Die betroffenen Mitarbeitenden würden deshalb in Kurzarbeit gehen.

Eine entsprechende Betriebsvereinbarung sei mit der Arbeitnehmervertretung abgeschlossen worden, sagte eine Sprecherin des Chemiekonzerns dem Sender. Dadurch sollen die Arbeitsplätze der Beschäftigten erhalten werden. Da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwierig blieben, könne auch an anderen Standorten Kurzarbeit nicht ausgeschlossen werden.

Die BASF Lampertheim GmbH gehört als hundertprozentige Tochtergesellschaft zum BASF-Konzern. An dem Standort werden Produkte und Dienstleistungen zur Produktion von Spezialchemikalien erstellt. Rund 500 Beschäftigte gibt es dort nach Unternehmensangaben.

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF mit Sitz in Ludwigshafen hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinneinbruch verbucht. Als Konsequenz aus der Entwicklung kündigte das Management unter anderem an, die Kosten zu senken und Investitionen zu drosseln./glb/DP/stw