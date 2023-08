Direkt zum Video auf YouTube

Nun ist es passiert. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist in Deutschland, der EU und in UK in den Kontraktionsbereich abgerutscht. Damit gesellt sich nun auch der Dienstleistungssektor zum Verarbeitenden Gewerbe, wo der Wert schon lange unter 50 gemeldet wird.

Derweil macht die Aktie von TeamViewer sich auf zu einem sehr wichtigen Chart-Ausbruch. Aktien von Macy's verlieren gestern nach Quartalszahlen allerdings deutlich. In dieser undurchsichtigen Gesamtlage hat Martin aber einen neuen attraktiven Kauf für das Musterdepot.