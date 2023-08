Nike-Aktie verliert den 12. Tag in Folge

Das gab es in dieser Form noch nicht seit dem Listing der Nike-Aktie an der New York Stock Exchange: Die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers verloren gestern den 12. Tag in Folge an Wert.

Rekordserie an Verlusttagen

Seit dem 10. August kennt die Aktie nur eine Richtung: südwärts. Seitdem schloss die Aktie jeden einzelnen Handelstag jeweils tiefer als am Vortag. Ein eindrucksvolles Signal der Schwäche des US-Konsumenten. Das dieser schwächelt aktuell zeigten auch die Quartalszahlen von Dollar Tree gestern.

Inflation zwingt zum Sparen

Zuletzt hatte auch der schwache Ausblick des Konkurrenten Foot Locker für schlechte Stimmung im Sektor geführt. Es ist wohl aktuell so, dass der US-Konsument aktuell nur auf Lebensmittel und wirklich notwendige Dinge fokussiert ist, nicht aber auf neue Nike-Sneakers. Der Hauptgrund für die Konsumzurückhaltung: Die hohe Inflation der Konsumgüterpreise in den USA.