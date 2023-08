EUR/USD Wochenausblick: Jackson Hole ist abgehakt - Inflationsdaten im Fokus

Rückblick:

Die europäische Einheitswährung rutschte am vergangenen Freitag zeitweise unter die Marke von 1,0770 USD und setzte damit den schwächen Trend der Vorwochen nahtlos weiter fort.

Das Symposium der Kansas City Fed in Jackson Hole, Wyoming brachte auch keine Trendwende zu Gunsten der Käufer. Was steht in der kommenden Handelswoche an?

Ausblick:

Am kommenden Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein sehr wichtiger Datenpunkt auf dem Wirtschaftsdatenkalender. Wie gewohnt gibt es am Mittwochnachmittag mit dem ADP-Report für den privaten Sektor bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Daten.

Das Highlight der aktuellen Handelswoche sind allerdings im derzeitigen Marktumfeld die Daten zur PCE-Kernrate - der bevorzugte Inflationsmesser der US-Notenbank.

Die PCE-Kernrate, auch bekannt als persönliche Konsumausgaben (PCE) Kerninflation, ist eine US-Wirtschaftskennzahl. Sie misst die Inflation, indem sie Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, um kurzfristige Preisschwankungen zu glätten und die langfristige Preisentwicklung genauer darzustellen. Dies ermöglicht eine präzisere Beurteilung der tatsächlichen Veränderungen der Verbraucherpreise.

Die PCE-Kernrate wird für Donnerstagnachmittag erwartet, Inflationsdaten aus Deutschland (am Mittwoch) und der Eurozone (Donnerstag um 11 Uhr) sind ebenso zu beachten.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar tendiert weiterhin in einem intakten Abwärtstrend gen Süden. So lange den Käufern kein nachhaltiger Ausbruch über die obere Trendbegrenzung im 4-Stundenchart gelingt, bleiben Erholungen vorerst weiterhin als Verkaufsgelegenheiten zu erachten.

Auch und vor allem am Devisenmarkt gilt ebenfalls "the trend is your friend", die genannten Wirtschaftsdaten sind allerdings unbedingt zu beachten.

Quelle: Tradingview

Montag: 14 Uhr Rede Bundesbank-Präsident Nagel

Dienstag: 16 Uhr US Verbrauchervertrauen Conference Board + JOLTS openings

Mittwoch: ganztags Inflation Deutschland 14:15 ADP Report 14:30 vorl. US BIP

Donnerstag: 11 Eurozone CPI Daten, 14:30 US PCE Kernrate USA

Freitag: 14:30 US NFP-Daten, 16 Uhr ISM Index