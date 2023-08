DAX: 16.000 Punkte weiter unbezwungen

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute etwas fester in die Wochenmitte, musste anfänglich allerdings einige Verluste einstecken. Am Nachmittag wurden diese jedoch sichtlich eingegrenzt, das Niveau von 16.000 Punkten bleibt aber weiterhin unbezwungen. Dennoch sind klare Aufwärtstendenz zu erkennen und könnten dem Barometer weiteres Aufwärtspotenzial in den nächsten Tagen verschaffen.

Hierzu sollte jedoch mindestens ein Ausbruch über 16.060 Punkte gelingen, damit der Bereich um 16.200 Zählern und eine potenzielle Trendwendestelle angesteuert werden kann.

Auf der Unterseite dürfte es erst unterhalb von 15.700 Punkten wieder etwas ungemütlicher für Käufer werden, diese müssten sich dann mit möglichen Abschlägen auf 15.578 und 15.468 Punkte auseinandersetzen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden ab 16:00 Uhr mit Zahlen zu schwebenden Hausverkäufen aus Juli in den USA gemeldet, nur eine halbe Stunde später folgen als letzte Nachricht des Tages die wöchentlichen Rohöllagerbestände.