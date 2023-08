DAX: Besser spät als nie

Der Deutsche Aktienindex DAX verbucht bereits den dritten Tag in Folge deutliche Kursgewinne und hat sich am Dienstag der Marke von rund 16.000 Punkten angenähert. Auch gelang es eine seit gut zwei Wochen andauernde Schiebephase hinter sich zu lassen, was nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt haben dürfte.

Demnach ergeben sich auf kurzfristiger Basis weitere Gewinnchancen für den DAX zunächst an 16.000 Punkte, darüber an 16.060 und schließlich 16.127 Zähler. Dort wird sich der weitere Werdegang des Barometers erst noch entscheiden müssen.

Auf der Unterseite ist der heimische Index durch das 38,2 % Fibonacci-Retracement ausgehend von der letzten Abwärtsbewegung um 15.876 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, darunter müsste allerdings noch einmal der EMA 50 bei 15.760 Punkten als Unterstützung einspringen.

Erste Wirtschaftsdaten stehen mit Deutschland Importpreisen aus Juli um 8:00 Uhr auf dem Plan, die Vorabschätzung Spaniens Verbraucherpreise per August steht um 9:00 Uhr auf der Agenda, Deutschlands um 14:00 Uhr. Um 13:00 Uhr melden die USA zuvor noch MBA-Hypothekenanträge aus der Vorwoche.

Spannend dürfte es noch ab 14:15 Uhr mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Juli der US-Amerikaner sowie dem BIP Q2 (2. Veröffentlichung) werden. Die Handelsbilanz für Waren und Großhandelslagerbestände aus Juli (vorläufig) stehen um 14:30 Uhr auf der Agenda.