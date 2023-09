DAX: Rücksetzer einplanen!

Trotz eines mehrtägigen Aufwärtstrends seit den Augusttiefs scheiterte der DAX im gestrigen Handel an einem Schlussstand von über 16.000 Punkten, konnte intraday aber seine Fühler schon einmal darüber ausstrecken. Ein Blick auf die US-Indizes zeigt eine bevorstehende Zwischenkonsolidierung an, die sicherlich auch den DAX treffen dürfte.

Vom gegebenen Standpunkt aus sollten von nun an auf Sicht der nächsten Stunden Rücksetzer zunächst auf 15.862 und darunter den EMA 50 bei 15.819 Punkten einkalkuliert werden. Ideale Anlaufstelle wäre der Bereich um 15.700 Punkten, woraus sich mit dem Blick auf die Kursentwicklung aus August im Anschluss eine inverse SKS-Formation ergeben könnte.

Ein Blick auf den Dow Jones & S&P 500 Index zeigt die beiden Barometer ebenfalls an markanten Widerstandsmarken angekommen, sodass eine kurze Verschnaufpause von nur wenigen Tagen zu erwarten ist.

Wie gewohnt stehen zum Ende eines Monats immer die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor an, Japan und China haben in der Nacht entsprechende Daten für August vorgelegt. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU nach.

Um 14:30 Uhr melden sich noch einmal die USA mit neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus August zu Wort, zeitgleich werden die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne per August durchgegeben. Am Nachmittag folgen weitere Daten aus Übersee.