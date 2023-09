DAX: Käufer bleiben in Deckung

Der Deutsche Aktienindex DAX startete fester in die neue Handelswoche und tendierte in der ersten Tageshälfte zunächst in Richtung 16.000 Punkte. Jedoch kippte die Stimmung unter Investoren, diese nahmen Geld vom Tisch und schickten das Barometer wieder talwärts. Noch kann der EMA 50 als Unterstützung herhalten, eine Ausweitung der Konsolidierung ist allerdings nicht auszuschließen.

Demnach würden sich unterhalb von 15.832 Zählern Verlustrisiken auf 15.700 Punkte ergeben, von wo aus wieder steigende Kurse erwartet werden dürfen. Im Anschluss könnte sogar eine inverse SKS-Formation aus der Kursentwicklung seit Anfang August hervorgehen.

Gelingt es dagegen sofort das Niveau von 16.060 Punkten zu überwinden, würden Ziele bei 16.200 und 16.290 Punkten ausgerufen werden können.

Weitere Impulse für den heutigen Handelstag werden noch von einer Rede von Bundesbankpräsident Joachim Nagel ab 15:00 Uhr erwartet, nur eine halbe Stunde später wird die oberste Währungshüterin EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Rede abhalten.