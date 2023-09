Die weiterhin hohen Ölpreise sowie die soliden Arbeitsmarktdaten aus den USA halten die Zinssorgen am Leben. Hohe Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen. Der Deutsche Aktienmarkt bleibt auf Richtungssuche, der Index bemühte sich um Stabilisierung.

Der Dax startete mit positiven Impulsen in den Handel, stürzte aber anschließend in den roten Bereich unter die 15.600er Marke und konnte sich etwas darüber stabilisieren. Im weiteren Tageverlauf hat der Index seine Verluste wieder ausgeglichen.

Der Kurs erreichte heute Mittag, bei 15.577 Zählern, sein Tages- sowie Wochentief und nährte sich somit dem unteren Ende seiner monatelangen Handelsspanne, die zwischen 15.500 und 16.000 Punkten liegt. Unterstützt durch den Handelsbeginn der Walll-Street erhohlte sich der Kurs jedoch wieder und hiefte sich in den grünen Bereich. Er ging mit einem moderaten Zugewinn, von 0,14 Prozent bei 15.740,30 Punkten, aus dem Handel. Auf Wochenbasis verlor der Index 0,7 Prozent. Die 15.500er Marke sowie die 200 Tages-Linie bleiben weiter wichtige Unterstützungen.

Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es dagegen laut dem letzten bekannten Kurs noch einmal um 0,37 Prozent auf 27.060,64 Zähler nach unten. Für ihn würde dies den vierten Verlusttag in Folge bedeuten.

Anleihen: Wieder eine echte Alternative

Vor der am kommenden Donnerstag anstehenden EZB-Sitzung hält die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad an. An den Geldmärkten wird aktuell eine Zinserhöhung durch die EZB nächste Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent eingepreist, eine Zinserhöhung bis zum Jahresende mit 70 Prozent.

Ob die EZB nächste Woche und die US-Notenbank übernächste Woche die Zinsen wirklich weiter anheben werden, ist ungewiss. Gewiss sind aber die schon jetzt höheren Zinsen, die Anleihen wieder attraktiv gemacht haben - nicht nur Unternehmens-, sondern auch Staatsanleihen.

Zehnjährige Bundesanleihen rentieren am Freitagmorgen mit 2,58 Prozent, vergangenen Freitag waren es 2,47 Prozent. Zehnjährige US-Treasuries werfen 4,21 Prozent ab nach 4,11 Prozent vor einer Woche.

Unternehmensanleihen - gute Namen und kurze Laufzeiten punkten

Im Handel mit Unternehmensanleihen heißt es weiter: am liebsten kurze bis mittlere Laufzeiten und bekannte Namen. Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichtet von guter Nachfrage nach Papieren des Autovermieters Sixt mit Fälligkeit 2027 und aktueller Rendite von 4,15 Prozent und den Ende August emittierten, ebenfalls 2027 fälligen Anleihen des Autozulieferers Continental mit aktuell 4,05 Prozent.

Einzelwerte im Überblick - Covestro mit Megagewinn

Covestros Aufsichtsrat will noch in dieser Woche über die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten Adhoc beraten. Der Ölkonzern hatte zuletzt 60 Euro je Covestro-Aktie geboten, womit der Dax-Konzern eine Bewertung von 11,6 Milliarden Euro erreichen würde. Adnoc winkt mit Investitionen in den Konzern. Demnach könnte der Ölkonzern eine Finanzspritze von 8 Milliarden US-Dollar (7,5 Mrd Euro) zusichern.

An der Börse sorgten die Neuigkeiten für Aufwind: Der deutsche Kunststoffhersteller ging mit 7,81 Prozent Kursgewinn aus dem Handel und ist somit an der Dax-Spitze. Zuletzt kostete die Aktie rund 51,5 Euro und damit so viel wie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs nicht mehr.

Commerzbank - Erhohlung nach Talfahrt

Die Commerzbank hat, aufgrund der niedrigen Kreditnachfrage, diese Woche eine Talfahrt hingelegt. Am Dienstag durchbrach der Kurs die 200 Tageslinie, senkrecht von oben, und löste damit ein Verkaufssignal aus.

Die Unternehmen in Deutschland halten sich bei ihren Investitionen weiter zurück. In der Folge bleibe die Kreditnachfrage schwach. Eine Trendwende sei auch in der zweiten Jahreshälfte nicht zu erwarten.

Heute erhohlte sich Das Papier der zweitgrößten Deutschen Bank wieder um 1,82 Prozent und ging mit 9,3 EUR aus dem Handel. Auf Wochenbasis verzeichnet das Unternehmen trotzem Kursverluste von über 8,3 Prozent.

Zalando - Dax-Tagesverlierer

Zalando setzte seinen dieswöchigen Abwärtstrend fort und verlor weitere 4,78 Prozent. Auf Wochenbasis verlor der Online-Modehändler 12,13 Prozent und ging bei 25,12 EUR aus dem Handel. Der nächste Unterstützungsbereich kommt erst 7 Prozent tiefer bei 23,82 EUR.

MTU - Airlines reißen Triebwerkshersteller mit runter

Die Kaufempfehlung der Experten Kepler und Cheuvreux, die gestern noch MTU beflügelte, verlor heute bereits an Wirkung. Steigende Preise für Kerosin setzen heute die Airlines und somit auch indirekt den Triebwerkshersteller unter Druck, der mit einem Verlust von 3 Prozent bei 208 EUR aus dem Handel ging.

