DAX: Weiterhin Chance auf SKS

Trotz eines deutlich tieferen Starts in den Donnerstag gelang es zum Ende des Handelstages das Niveau von 15.700 Punkten und damit das potenzielle Sprungbrett zur Vollendung einer inversen SKS-Formation zu verteidigen, der EMA 50 stellt für Käufer kurzfristig allerdings noch eine zu hohe Hürde dar. Die Chance auf besagte Formation besteht aber weiterhin.

Im Idealfall schafft der DAX am Freitag den Sprung über den EMA 50 sowie das Niveau von 15.782 Punkten und spaziert dann weiter in Richtung 16.000 Zähler. Aber er oberhalb von 16.060 Punkten wird besagte SKS-Formation aktiviert und entfaltet Kurspotenzial zunächst an 16.290 Punkte.

Auf der Unterseite dürfte ein Rutsch unter 15.578 Punkte das Schicksal vorerst besiegeln, sofortige Rücksetzer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 15.441 Punkten müssten einkalkuliert werden. Dort erfolgt dann eine erneute Auswertung der Chartmuster.

Im Wirtschaftskalender standen in der Nacht zum Freitag Zahlen zu Japans durchschnittlichen Einkommen, dem Leistungsbilanzsaldo aus Juli (saisonbereinigt) der Kreditvergabe aus August und dem BIP Q2 (endgültig) auf der Agenda. Deutschlands endgültige Verbraucherpreise aus dem abgelaufenen Monat stehen in wenigen Minuten zum Abruf bereit, gefolgt von Frankreichs Industrieproduktion per Juli um 8:45 Uhr.