DAX: Anstiegsversuch über EMA 50

Der Deutsche Aktienindex DAX hat einen vergleichsweise guten Handelsstart in die neue Woche erwischt und begab sich intraday zeitweise über den 50-Tage-Durchschnitt. Doch wie in den vergangenen Tagen wiegt diese Hürde schwer, was sich heute erneut in Rücksetzern darunter bemerkbar macht. In der zweiten Tageshälfte hat der DAX dennoch die Chance, mithilfe festerer US-Indizes darüber zu springen.

Hierzu würde es jedoch Tagesschlusskurse oberhalb von 15.782 Punkten bedürfen, damit auch weitere Investoren auf den Zug aufspringen und Gewinne in Richtung 15.900 bis 16.000 Punkte weiter ausbauen. Ein echter Befreiungsschlag wird aus technischer Sicht erst oberhalb von 16.060 Punkten gesehen.

Auf der Unterseite findet das heimische Leitbarometer bei 15.700 Punkten eine erste wichtige Unterstützung vor, erst darunter würden sich Abschlagsrisiken auf 15.661 und darunter 15.577 Punkte aufsummieren.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen indes nicht mehr an, der Hauptfokus dürfte nun auf dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag liegen. Erwartet wird keine Anhebung mehr im September. Genaueres wird man allerdings erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Entscheides und der anschließenden Pressekonferenz erfahren.