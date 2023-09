REDCARE PHARMACY - Aufwärtstrend mit dem Rücken zur Wand

Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 103,200 € (XETRA)

Dass es für die Redcare-Aktie mit dem Erreichen der Kursziel- und Widerstandszone bei 121,30 EUR ruppiger werden und eine deutliche Korrektur anstehen könnte, war schon in der letzten Analyse ein zentraler Punkt. Die Verkäuferseite hat dies auch in den letzten Wochen eindrucksvoll aufgezeigt und den Wert zuletzt zum zweiten Mal an den Support bei 99,80 EUR einbrechen lassen.

Fortsetzung des Aufwärtstrends noch nicht gesichert

Damit muss man jetzt als Anleger sehr wachsam sein, denn eine Rückeroberung der Aufwärtstrendlinie und die Verteidigung der genannten Unterstützung sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass es noch zu einem weiteren Angriff auf 121,30 EUR und zur Fortsetzung des Aufwärtstrends kommen kann.

Sollte die Redcare-Aktie dagegen unter das Tief bei 97,82 EUR fallen, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiviert und mit einem Einbruch auf 85,85 EUR zu rechnen. Dort könnte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden.

Drei starke Kurshürden im Weg

Noch ist es nicht so weit, die Rallyfortsetzung abzuschreiben. Hierzu bräuchte es allerdings einen Anstieg über 105,80 EUR, um zunächst die Abwärtsbewegung seit dem 31. August zu kontern. Mit einem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 110,55 EUR wären die Bullen dann wieder am Ruder und könnten nach diesem Kaufsignal auch die 121,30-EUR-Marke attackieren.

Charttechnisches Fazit: Solange die Unterstützungen bei 97,62 und 99,80 EUR nicht unterschritten wurden, besteht weiter die Chance, dass die Aktie von Redcare die starke Korrektur der letzten Wochen vorzeitig beendet und wieder an den massiven Widerstand bei 121,30 EUR steigt. Ein erstes Kaufsignal wäre der Ausbruch über 105,80 EUR.

Redcare Pharmacy Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)