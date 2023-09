DAX: Außer Spesen, nichts gewesen

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas fester in die neue Woche und baute intraday seine Gewinne kurzzeitig aus. Am Ende kam es zu einem Schlussstand auf dem Eröffnungskurs und somit einem verlorenen Tag wenige Stunden vor dem nächsten EZB-Zinsentscheid. Aussagekräftige Signale gehen hieraus entsprechend nicht hervor.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer für eine Fortsetzung der Erholung ist aber ein Schlussstand oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts von 15.779 Punkten, wenn auch dieser nicht sehr aussagekräftig ist unter dem Vorbehalt einer Nullrunde.

Um die Chance für größere Gewinne zu eröffnen, bedarf es Notierungen von über 16.060 Punkten, infolgedessen könnte der Bereich um 16.290 Punkten erneut in den Fokus rücken. Unterhalb von 15.710 Zählern würden unmittelbare Abschläge auf 15.661 und darunter 15.578 Punkte drohen.

Erste Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen erst um 11:00 Uhr mit den ZEW-Konjunkturerwartungen per September an, zeitgleich werden identische Daten für die Eurozone bereitgestellt. Zur Mittagsstunde wird der NFIB Small Business Index per August kommuniziert, bevor es um 14:55 Uhr mit den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche der USA weitergeht.