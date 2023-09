GBP/USD: Neuen Short vorbereiten

Nachdem im Bereich zwischen 1,2610 und 1,3142 US-Dollar aus dem Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August eine unverkennbare SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 1,2610 US-Dollar aufgestellt wurde, wurde bereits auf eine Short-Möglichkeit im Vorfeld hingewiesen. Diese erwies sich als folgerichtig, das erste Ziel um 1,2446 US-Dollar konnte erfolgreich in der abgelaufenen Handelswoche getriggert werden. Damit wurde allerdings noch nicht ansatzweise das gesamte Korrekturpotenzial ausgeschöpft, weshalb nun in die laufende Erholung Short-Positionen aufgebaut werden können.

Pullback und dann weiter runter

Erste Short-Ansätze können im Bereich von 1,2547 oder 1,2610 US-Dollar in Erwägung gezogen werden, alternativ lässt sich unter den Vorwochentiefs von 1,2445 US-Dollar ein weiteres Short-Szenario ableiten, in jedem Fall liegt das Ziel an den Maitiefs von 1,2308 US-Dollar für das Paar GBP/USD vor. Nur ein dauerhafter Anstieg über 1,2746 US-Dollar dürfte dagegen wieder einen Hoffnungsschimmer auf weiter steigende Kurse an 1,2782 und darüber 1,2940 US-Dollar liefern. Trotzdem ließe sich selbst in diesem Fall der vorherige Aufwärtstrendbruch nicht wegdiskutieren.