Dax Chartanalyse 13.09.2023: US-Inflationsdaten im Fokus

Widerstand: 15.900 16.037 Unterstützung: 15.600 15.500

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("Was gibt es da zu feiern?") vor meinem verletzungsbedingten Ausfall vom 30. August lautete wie folgt:

Die Wahrscheinlichkeit für den Beginn einer neuen Verkaufswelle in den Bereich 15.000 bis 15.200 Punkte steigt, nachdem das window dressing zum Monatsende was wir in den vergangenen beiden Tagen gesehen haben, abgeschlossen worden ist, zumal im Wochenverlauf noch wichtige Inflationsdaten auf dem Kalender stehen. So lange dem Index kein Tagesschluss oberhalb von 16.000 Punkten gelingt, ist eine solche Abwärtsbewegung Richtung 15.200 Punkte das favorisierte Szenario für die kommenden Handelstage und - wochen.

Dem Index gelang seit der Betrachtung kein Tagesschluss oberhalb von 16.000 Punkten - im Gegenteil, der Index verlor mehrere hundert Punkte, hält sich aber bislang oberhalb von 15.500 Punkten.

Ausblick:

Die schwache Eröffnung am heutigen Morgen inklusive größerer Abwärtskurslücke wurde zunächst gekauft und der Index drehte kurzzeitig sogar ins Plus am Vormittag. Im Anschluss ging es dann schon wieder 100 Punkte gen Süden.

Neuen Rückenwind könnten die Bären heute Nachmittag bekommen: Um 14:30 Uhr stehen die US-Konsumentenpreise auf dem Kalender. Neue prozyklische Verkaufssignale entstehen bei einem Bruch der 15.500er Marke, unterhalb von 15.900 Punkten dominieren vorerst weiterhin die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex.

Quelle: Tradingview

