DAX: Index auf Richtungssuche

Der Deutsche Aktienindex DAX schwankt heute in einer Spanne von 85 Punkten wild auf und ab und notiert zur Stunde ein sattes halbes Prozent im negativen Bereich. Klare Tendenzen gehen aus der Kursentwicklung der letzten Tage nicht unbedingt hervor, allerdings ist die Nervosität unter den Händlern durchaus zu spüren.

Per se hat der DAX das Unterstützungsniveau von 15.700 Punkten unterschritten, was die Gefahr eines Rücksetzers in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.452 Punkten erheblich steigert.

Auf der Oberseite sind durch den neuerlichen Kursrückfall einige Widerstände wie der EMA 50 hinzugekommen, Anstiegschancen in den Bereich von 16.000 Punkten werden dem DAX erst oberhalb von 15.867 Punkten zugetraut.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen noch ab 15:30 Uhr mit dem CB Index der Frühindikatoren per Juli der Briten an, um 16:30 Uhr werden noch die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände durchgegeben.