Dax Chartanalyse 14.09.2023: Entscheidung am Nachmittag?

Widerstand: 15.710 16.000 Unterstützung: 15.590 15.500

Rückblick:

Der Index notierte heute Morgen vorbörslich recht deutlich im Plus und wurde zeitweise oberhalb von 15.700 taxiert. Diese Levels konnten allerdings im Vorfeld des EZB-Entscheids am Nachmittag nicht gehalten werden - der Index setzte noch am Vormittag unter die 15.600er Marke zurück.

Ausblick:

Ein Blick auf den 4-Stundenchart des deutschen Leitindex unterstreicht die Bedeutung der Unterstützung im Bereich 15.590 Punkte. Wird dieses Level per Stundenschluss unterboten, müsste mit weiteren Anschlussorders unter die 15.500er Marke - potenziell deutlich tiefer - gerechnet werden. Oberhalb von dieser Unterstützungsmarke bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel, das Zünglein an der Waage dürften entweder der EZB-Entscheid am Nachmittag, oder die ebenfalls heute Nachmittag anstehenden US-Produzentenpreise werden. Defensive ist daher vor diesem Hintergrund keine verkehrte Option.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VV9AWJ von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.09.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.063 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VQ6AVY von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 14.09.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.175 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.