RWE - Darauf sollten sich Anleger einstellen

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 36,250 € (XETRA)

Die RWE-Aktie markierte im gestrigen Handel ein neues Tief und bestätigte damit den laufenden Abwärtstrend ein weiteres Mal. Heute kann sich der Kurs jedoch etwas erholen. Eine durchaus interessante Konstellation, denn damit wird der Unterstützungsbereich um 36 EUR gehalten. Im kurzfristigen Rahmen besteht die Möglichkeit einer Erholung, aber man sollte nicht zu viel erwarten.

Schwieriges Unterfangen!

Warum man die Käufer in der RWE-Aktie nicht gänzlich abschreiben sollte, wird beim Blick auf den langfristigen Chart deutlich. Die kurzfristige Tendenz mag zwar abwärts gerichtet sein, in den vergangenen Monaten wurden zum Teil scharfe Korrekturen jedoch immer wieder aufgefangen. Dazu gehörte auch der Preisbereich um 36 EUR, dem sich dann die zentrale Unterstützungszone bei 35/33,60 EUR anschließt.

Mit Blick auf diese Unterstützungen hätte die Aktie mittelfristig also durchaus noch Chancen auf der Longseite. Das Problem liegt aber in der Ungewissheit, wie viel Spielraum die Bullen brauchen. Schöpft man den gesamten Unterstützungsbereich bis hin zu 33,60 EUR aus oder reicht schon das Kursniveau um 36 EUR, um einen neuen Aufwärtstrend zu initiieren. Darüber hinaus darf auch die bärische Variante nicht vernachlässigt werden. In dieser können die angesprochenen Unterstützungen zwar für temporäre Erholungen sorgen, am Ende aber fällt die Aktie nachhaltig unter 34 EUR zurück. Das könnte dann zu mittelfristigen Verkäufen auf 30-29 EUR führen.

Fazit: Den Käufern in der RWE-Aktie stehen derzeit einige Unterstützungen zur Verfügung, um den laufenden Abwärtstrend zu beenden. Dazu zählt auch der Bereich um 36 EUR, auch wenn dieser jedoch etwas zu „dünn“ sein könnte. Eine Erholung hier wäre möglich, das Risiko anschließend neue Tiefs scheint jetzt jedoch noch zu überwiegen. Dazu zählt auch ein Test der Unterstützungszone bei 35-33,60 EUR.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)