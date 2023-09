DAX: Kampf um 16.000 Punkte

Nach der gestrigen Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank EZB auf nunmehr ein Niveau von 4,5 Prozent gehen viele Ökonomen offenbar davon aus, dass keine Zinsanhebungen mehr in diesem Jahr stattfinden werden. Offenbar verschaffte mitunter diese Hoffnung dem DAX am Freitag die Möglichkeit für einen Kurssprung direkt an 16.000 Punkte.

Wie konsistent allerdings diese Kursreaktion ausfällt, wird sich erst noch in den kommenden Stunden zeigen müssen, zumal eine große Kurslücke gerissen wurde, diese befindet sich im Bereich zwischen 15.824 und 15.928 Punkten. Derartige Lücken werden häufig schnell wieder geschlossen.

Daher sollte ein direkter Durchmarsch an das nächste Ziel um 16.060 Punkten noch nicht in Erwägung gezogen werden, vielmehr würden kurzzeitige Rücksetzer sogar in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.796 Punkten drohen. Von dort aus könnte der DAX anschließend aber erneut Anlauf auf seine Sommerhochs nehmen.

Bei den Wirtschaftsdaten stehen heute Nachmittag nur noch wenige Meldungen auf der Agenda, um 15:15 Uhr melden die USA Zahlen zur Kapazitätsauslastung und der Industrieproduktion aus August, um 16:00 Uhr wird das Konsumklima der Uni Michigan per September (vorläufig) kommuniziert. Die letzte planmäßige Nachricht wird um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report durchgegeben.