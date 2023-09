Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

Zinsen und Unternehmensgewinne treiben langfristig die Börsen an. Also lohnt es sich zu schauen, wie denn die Investment-Profis genau jetzt die weitere Entwicklung einschätzen. Das geht sehr gut anhand der monatlichen globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Hier liegen jetzt die Ergebnisse für September vor. Zusätzlich geben die Fondsmanager auch noch einen Einblick, auf welche speziellen Aktien sie derzeit verstärkt setzen.

Die beste Nachricht gleich zu Beginn: In der aktuellen Umfrage hat sich die pessimistische Einschätzung der globalen Fondsmanager deutlich aufgehellt. Als Resultat ist der Anteil der Aktien an den globalen Anlagen auf den höchsten Stand seit 17 Monaten gestiegen. Allerdings fehlt an dieser Stelle noch ein wichtiges bullisches Signal. Das ergibt sich, wenn die Cash-Quote der Fondsmanager wieder über die Marke von fünf Prozent klettert. In der aktuellen Umfrage ist die Cash-Quote nur leicht von 4,8 auf 4,9 Prozent angestiegen.

„Powell Bullen“ vs. „Panda Bären“

Bei der regionalen Betrachtung fällt eine klare Verschiebung auf: Die USA werden von den Profi-Investoren aktuell sehr positiv eingeschätzt. Die Bank of America spricht von den „Powell Bullen“ – in Anlehnung an den Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell. Gleichzeitig sind die Einschätzungen zu China deutlich zurückgekommen. Im aktuellen Bericht zusammengefasst unter dem Begriff der „Panda Bären“.

Speziell bezogen auf die US-Zinsen hat sich in den vergangenen drei Monaten eine massive Verschiebung ergeben. Noch im Juli erwarteten 88 Prozent der Befragten Fondsmanager weitere Zinserhöhungen in den USA. Nur neun Prozent waren damals überzeugt, dass wir das Ende des aktuellen Anhebungszyklus der Fed schon gesehen hatten. Aktuell liegt der Vergleichswert hier bei 60 Prozent. Im Gegensatz dazu erwarten nur noch 33 Prozent weitere Zinserhöhungen in den USA.

Für 2024 erwarten Fondsmanager weitere Rückgänge bei den Unternehmensgewinnen

Bezogen auf die Gewinne der Unternehmen bietet die aktuelle Umfrage auch wichtige Daten. Die Mehrheit der befragten Experten (41 Prozent) erwarten noch immer einen Rückgang der Unternehmensgewinne auf Sicht der kommenden 12 Monate. Auch hier hat sich die Einschätzung zuletzt verbessert, denn noch Anfang 2023 erwarteten mehr als 80 Prozent der globalen Fondsmanager schwächere Unternehmensgewinne.

Und wie positionieren sich auf Basis dieser Einschätzungen die globalen Fondsmanager? Mit weitem Abstand bleiben die großen Techkonzerne der „Gewinner-Trade“ mit einem Wert von 55 Prozent nach 60 Prozent vor einem Monat. Dahinter folgt mit weitem Abstand das Shorten von chinesischen Aktien. Hierbei setzen die Profis auf weitere Verluste bei dieser Anlageklasse und immerhin 21 Prozent der Profi-Investoren bevorzugen aktuell diesen Ansatz.