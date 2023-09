DAX: Gespanntes warten auf FED

Der Deutsche Aktienindex DAX startete wie erwartet schwächer in die neue Handelswoche, nachdem zum Freitag eine nicht unerhebliche Kurslücke gerissen wurde. Außerdem scheiterte das heimische Leitbarometer am Freitag zusätzlich an dem Widerstandsband um 16.000 Punkten mit einem Ausbruch darüber.

Der Kursbereich zwischen 15.600 und rund 16.000 Punkte kann als neutral gewertet werden, hier herrscht genug Spielraum bis zum FED-Zinsentscheid, wonach anschließend größere Marktbewegungen erwartet werden.

Für einen Rücklauf zurück an 16.290 Punkte und somit die Rekordstände aus 2021 bedarf es Schlussnotierungen oberhalb von 16.060 Punkten. Auf der Unterseite würde ein Aufwärtstrendbruch durch einen Abschlag unter 15.657 Punkte Abschlagspotenzial zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 15.463 Zählern freisetzen. Vorerst wird daher für das Leitbarometer kein Handlungsbedarf für Investoren gesehen.

Weitere Wirtschaftsdaten werden heute nur noch aus den USA gemeldet und ab 16:00 Uhr mit dem NAHB-Hausmarktindex per September vorgestellt. Die letzte planmäßige Meldung steht genau zur Schlossglocke der New Yorker Börse mit Nettokapitalzuflüssen aus Juli auf der Agenda.