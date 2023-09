EUR/USD Wochenausblick: Geldpolitik im Fokus - Nach der EZB ist vor der FED

Rückblick:

Die europäische Einheitswährung konnte am vergangenen Donnerstag nicht von der EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte profitieren. Im Gegenteil, EUR/USD fiel in den Bereich um 1,0650 USD auf den tiefsten Stand seit Mitte März zurück bevor eine Stabilisierung gelang.

Der Grund für die Euro-Schwäche waren Kommentare im EZB-Statement, dass man es nun erstmal bei diesem Zinsniveau belassen möchte bis die Inflation wieder im Zielbereich von 2 Prozent angekommen ist. Ob dies besonders clever war, muss sich allerdings erst noch zeigen...

Ausblick:

Das Highlight im Wochenverlauf ist ohne Zweifel der zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend und die anschließende Pressekonferenz von und mit Fed-Chef Jerome Powell. Der Markt erwartet aktuell mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen Zinsschritt, es wird somit entscheidend, was Powell in der Pressekonferenz im Hinblick auf zukünftige Entscheidungen von sich geben wird.

Darüber hinaus stehen im Wochenverlauf weitere Zinsentscheide in Japan, Großbritannien und der Schweiz an. Am Freitag stehen dann zudem noch die Einkaufsmanagerindizes in Frankreich, Deutschland und der Eurozone sowie am Nachmittag dann in den USA auf dem Kalender. Für den einen oder anderen Bewegungsimpuls im Euro sollte im Wochenverlauf somit gesorgt sein.

Charttechnischer Ausblick:

Im Bereich um 1,0690 USD befindet sich der kurzfristig relevante Widerstand für die Käufer. Kann dieser Bereich per Stundenschluss überwunden werden, wäre eine technische Erholung Richtung 1,0750/60 USD denkbar. Für mehr müssten dovishe Kommentare von Fed-Chef Powell am Mittwochabend her. Sollte Powell weitere Zinserhöhungen andeuten, wäre weiterer Abwärtsdruck Richtung 1,05 USD und tiefer denkbar.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe/ Feiertag in Japan

Dienstag: 14:30 US Baugenehmigungen

Mittwoch: 20 Uhr Fed-Zinsentscheid, 20:30 PK Jerome Powell

Donnerstag: 9:30 Uhr SNB Zinsentscheid, 13:00 Uhr BoE Zinsentscheid

Freitag: 9:15/ 9:30/10:00 Uhr PMI-Daten FR/DE/EZ; 15:45 US PMI