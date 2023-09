LGIM: Zugang zur Weltportfolio-Philosophie von Gerd Kommer über einen ETF

Werbung

Nie war es einfacher, den Investmentansatz von Gerd Kommer in die Praxis umzusetzen. In dieser Artikelserie stellen wir Ihnen die drei Säulen seiner Weltportfolio-Philosophie vor und zeigen, wie der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF alle diese Säulen systematisch umsetzt.

Gerd Kommer ist ein Mann mit einem klaren Ziel: Er will den Finanzsektor zum Besseren verändern.

In seinen Bestseller-Büchern erläutert er seinen pragmatischen Investmentansatz, den er im Laufe seiner 30-jährigen Karriere im Finanzsektor entwickelt hat. Damit hat er im gesamten deutschsprachigen Raum eine große Anhängerschaft gewonnen.

Gerd Kommers Anlagephilosophie setzt sich aus vielen konzeptionellen Bausteinen zusammen. Sie lässt sich aber mit einem Wort auf den Punkt bringen: Weltportfolio.

Was kennzeichnet das Weltportfolio aus?

Die Weltportfolio-Philosophie von Gerd Kommer zielt darauf ab, den Einfluss von Emotionen auf die Anlageergebnisse zu minimieren und stattdessen einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zu verfolgen, der auf bewährten, unvoreingenommenen Wirtschaftstheorien und historischen Daten beruht. Daraus resultiert ein Portfolio, das den globalen Aktienmarkt so genau wie möglich abbildet.

Die theoretische Basis bilden die Hypothese des effizienten Marktes und das Capital Asset Pricing Model. Darauf stützen sich die drei Hauptpfeiler, die Gerd Kommer bei der Aktienanlage zugrundelegt:

Radikaler „Kaufen und Halten“-Ansatz

Diversifikation über alle Größenklassen und Marktsegmente

Multifactor-Investing

Gründe für „Kaufen und Halten”

Jeder Anleger würde gerne bei Kurstiefs am Markt kaufen und bei Höchstständen verkaufen. Doch zahlreiche Belege, die viele Jahrzehnte zurückreichen, deuten darauf hin, dass „am Markt investiert bleiben dem Timing des Markts überlegen ist".

Auf Basis dieses soliden empirischen Hintergrunds empfiehlt Gerd Kommer den Anlegern, alle Versuche eines Markttimings zu vermeiden. Stattdessen sollten sie regelbasierte Verfahren zum Rebalancing ihres Portfolios nutzen, um sicherzustellen, dass die Diversifizierung – geografisch sowie in Bezug auf Small und Large Caps – im Auf und Ab der verschiedenen Märkte beibehalten wird.

Ein ETF zur Umsetzung dieser Idee

Zwar kann ein Anleger sein Engagement in verschiedenen globalen Märkten regelmäßig aktiv umschichten. Doch meinen wir, dass Gerd Kommers radikaler Kaufen-und-Halten-Ansatz ein Investment über einen einzigen ETF ermöglicht.

Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF ist ein diversifizierter Aktienfonds, der ein Engagement in entwickelten Ländern und Schwellenländern sowie in Small-, Medium- und Large-Caps bietet.

Innerhalb des ETF erfolgt vierteljährlich automatisch ein regelbasiertes Rebalancing. Da der ETF eine Aktien-Anlagelösung in nur einem Produkt bieten soll, können Anleger so von dessen integriertem Rebalancing profitieren, anstatt selbst ihr Engagement in Aktien aus verschiedenen Ländern bzw. in unterschiedlichen Größenklassen anpassen zu müssen.

Im zweiten Teil dieser Serie über den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF werden wir erläutern, wie der ETF die beiden weiteren Säulen des Gerd Kommer-Ansatzes umsetzt: All-Cap- und All-Market-Diversifikation sowie Multifactor-Investing.

