ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Societe Generale auf 'Hold' und Ziel auf 27 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Societe Generale von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 27 Euro gesenkt. Die neuen Ziele der Franzosen seien enttäuschend, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah am Dienstag in Reaktion auf die Gewinnwarnung. Die Aktien seien zwar nicht teuer, dürften aber auch so bleiben./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 04:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

