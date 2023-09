Dax Chartanalyse 19.09.2023: Warten auf den US-Zinsentscheid

Widerstand: 15.800 16.000 Unterstützung: 15.660 15.600

Rückblick:

Nach dem Bruch der angesprochenen Unterstützung im Bereich der 15.800 Punkte-Marke ging es wenig überraschend eine Etage tiefer am gestrigen Nachmittag. Auch heute Morgen startete der Index zunächst deutlich schwächer und eröffnete mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, konnte sich aber relativ zügig wieder stabilisieren im Verlauf des Vormittags.

Ausblick:

Die post-EZB-Rally wurde mittlerweile nahezu komplett wieder korrigiert. Im Vorfeld des US-Zinsentscheids am morgigen Abend ist nun zunächst eine Stabilisierung inklusive potenzieller Zwischenerholung zu favorisieren. Neue nachhaltigere Impulse sind dann eigentlich erst im nachbörslichen Handel morgen Abend zu erwarten, bis dahin wird eine seitwärts/ leicht aufwärts gerichtete Tendenz im Bereich 15.700/800 Punkte präferiert für die kommenden Handelsstunden.

Quelle: Tradingview

