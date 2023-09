EQS-News: Wolftank Group und Matrix Service schließen Kooperationsvereinbarung für mobile Wasserstoff-Tankstellen in den USA

EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion

Wolftank Group und Matrix Service schließen Kooperationsvereinbarung für mobile Wasserstoff-Tankstellen in den USA



19.09.2023 / 09:00 CET/CEST

Presseaussendung Innsbruck, 19. September 2023 Wolftank Group und Matrix Service schließen Kooperationsvereinbarung für mobile Wasserstoff-Tankstellen in den USA Wolftank liefert technisches Know-how, Matrix übernimmt Auftragsfertigung und Montage

Ab sofort ist Wolftank Group Mitglied des kalifornischen „Hydrogen Fuel Cell Partnership“ Die Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6) hat eine Kooperationsvereinbarung mit Matrix Service Inc. (Matrix Service), eine Tochtergesellschaft der Matrix Service Company (NASDAQ: MTRX) und führender Anbieter von Dienstleistungen für Kunden aus dem Energie- und Industriebereich, unterzeichnet. Die Kooperation bringt die mobilen Wasserstoff-Betankungslösungen der Wolftank Group breit auf den US-Markt und erweitert gleichzeitig die Aktivitäten von Matrix Service entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette auf den Mobilitätssektor, zusätzlich zu den bereits etablierten Kompetenzen im Bereich der kryogenen Speichertanks und Terminals. Dabei liefert die Wolftank Group die technische Expertise und Ausrüstung, während Matrix im Auftrag von Wolftank die Herstellung und Montage von Wolftank's Hydrogen Smart Containers (HSC) übernimmt, die für die Betankung von Personen- und Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff eingesetzt werden. Wolftank wird zudem auch andere Bereiche wie die Wasserstoffgewinnung aus natürlichen Vorkommen verfolgen. Zusätzlich ist die Wolftank Group ab sofort ein Mitglied der „Hydrogen Fuel Cell Partnership“ (https://h2fcp.org/) in Kalifornien. Unter deren Dach sind die wichtigsten Akteure der Wasserstoff-Mobilitätsinfrastruktur versammelt, um gemeinsam in Arbeitsgruppen und konkreten Projekten an Lösungen zu arbeiten. „Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Wolftank beim Ausbau ihrer Reichweite in den USA und nutzen dabei unsere eigene starke Marke sowie unser Know-how in der Kryotechnik, um einen weiteren wesentlichen Teil der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette über Lagertanks und Terminals hinaus zu unterstützen“, sagte John R. Hewitt, Präsident und CEO der Matrix Service Company. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Matrix und sind überzeugt, dass wir durch die lokale Produktion unsere Lösungen nun auf dem US-Markt breiter ausrollen können. Gemeinsam wollen wir die Wasserstoff-Infrastruktur ausbauen und innovative Projekte verwirklichen. Dazu leistet auch unsere Teilnahme an der Hydrogen Fuel Cell Partnership einen wichtigen Beitrag“, sagt Wolftank-CEO Peter Werth. Die Wolftank Group hatte im ersten Quartal 2023 ihre lokale Tochtergesellschaft in der Vereinigten Staaten, die Wolftank USA, gegründet und in den vergangenen Monaten aktiv am Marktaufbau gearbeitet.

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Über Matrix Service Company

Matrix Service Company (Nasdaq: MTRX) ist mit seinen Tochtergesellschaften ein führendes nordamerikanisches Unternehmen für industrielles Engineering, Bau und Instandhaltung mit Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma, und hat Niederlassungen in den USA und Kanada sowie in Sydney, Australien und Seoul, Südkorea. Das Unternehmen berichtet über seine Finanzergebnisse in drei operativen Segmenten: Versorgungs- und Energieinfrastruktur, Prozess- und Industrieanlagen sowie Lager- und Terminallösungen. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, dem Aufbau starker Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) und dem Leben der Grundwerte zählt Matrix zu den Top Contractors von Engineering-News Record, wurde für die Diversifizierung des Vorstands anerkannt, ist aktiver Unterzeichner der CEO Action for Diversity and Inclusion und wird als Great Place to Work® anerkannt. Mehr über Matrix Service Company unter www.matrixservicecompany.com und im Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022.



Kontakt Wolftank Group:

Wolftank-Adisa Holding AG

Telefon: +43 (512) 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com Kontakt Matrix:

Matrix Service Company

Kellie Smythe

Senior Director, Investor Relations

T: +1 918 359 8267

E-Mail: ksmythe@matrixservicecompany.com



