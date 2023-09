GNW-Adhoc: Ensurge Micropower sichert sich neuen Vertrag mit führendem Anbieter von tragbaren Geräten

^SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach jahrelanger Entwicklung, einzigartiger Technik und Tests sieht Ensurge Micropower (OSE: ENSU und OTCQB: ENMPY) einen Durchbruch und festigt seine Position auf dem Markt durch die Unterzeichnung einer weiteren Evaluierungsvereinbarung für seine ultradünne Lithium-Mikrobatterie mit einem der führenden Anbieter von tragbaren Geräten mit einer erheblichen Marktpräsenz im Bereich der Unterhaltungselektronik. ?Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist eine bedeutende Bestätigung unserer Fortschritte und unserer Technologieführerschaft sowie ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Serienproduktion der branchenweit ersten Lithium-Mikrobatterie mit einer Kapazität von 1-100 Milliamperestunden (mAh)", so Lars Eikeland, CEO von Ensurge. Die einzigartige Technologie der Batterie von Ensurge überwindet die Einschränkungen von Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Alternativen für Wearables und IoT-Anwendungen, bei denen Platzmangel und eine hohe Energiedichte von großer Bedeutung sind. Die Batterie bietet eine verbesserte Ladegeschwindigkeit, eine hohe Impulsentladung und weitere Vorteile, die für digitale Gesundheits-, Fitness- und Fernüberwachungsanwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Ensurge hat die weltweit erste mehrschichtige Festkörperbatterie seiner wiederaufladbaren Festkörper-Lithiumtechnologie erfolgreich fertiggestellt, und unsere Mikrobatterien werden Wearables, Hearables und IoT-verbundene Produkte in die Lage versetzen, sich schneller aufzuladen und mit einer einzigen Ladung länger zu halten als dies mit anderen Batterietechnologien auf dem Markt möglich ist. Die Technologie ist einzigartig und wird auf dem Markt mit Spannung erwartet, so Eikeland. ?Infolgedessen verzeichnen wir jetzt ein gesteigertes Interesse und eine erhöhte Nachfrage seitens größerer Unternehmen, und wir beginnen jetzt damit, unsere Produktionskapazitäten auszubauen, um der Marktnachfrage gerecht zu werden", so Eikeland. Die Festkörper-Mikrobatterie von Ensurge ist in Bezug auf die Energiedichte, die Anzahl der Ladezyklen, den Formfaktor und die Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Ensurge erwartet, dass neue Wearables und IoT-Anwendungen aufgrund der Qualität und Leistung der Ensurge-Mikrobatterie schnell auf den Markt kommen werden. Über Ensurge Micropower Ensurge is Energizing Innovation(TM) - mit der ersten ultradünnen, flexiblen, zuverlässigen und grundlegend sicheren Festkörper-Lithium-Mikrobatterie für tragbare Geräte, vernetzte Sensoren und weitere Anwendungen aus der Klasse 1 bis 100 mAh. Die innovative Mikrobatterie von Ensurge ermöglicht energiedichte, wiederaufladbare Produkte, die optimal für Anwendungen mit Abmessungseinschränkungen geeignet sind, wie z. B. Hearables (Hörgeräte und kabellose Kopfhörer), digitale und gesundheitsbezogene Wearables, Sport- und Fitnessgeräte sowie IoT-vernetzte Gerätelösungen, die die Energiegewinnung zur Stromversorgung von Alltagsgegenständen nutzen. Die hochmoderne Produktionsanlage des Unternehmens im Herzen des Silicon Valley kombiniert patentierte Prozesstechnologie und Materialinnovation mit Produktionsmethoden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, um die Vorteile der Ensurge-Technologie auf etablierte und expandierende Märkte zu bringen. Diese Informationen sind Gegenstand der Offenlegungspflicht gemäß Abschnitt 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Kontakt Investor Relations E-Mail: ir@ensurge.com (mailto:ir@ensurge.com) Lars Eikeland - Chief Executive Officer E-Mail: lars.eikeland@ensurge.com (mailto:lars.eikeland@ensurge.com) °