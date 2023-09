Nikkei 225: Index steigt wieder deutlich

Der japanische Leitindex Nikkei 225 präsentiert sich kurz vor dem Zinsentscheid der japanischen Notenbank BoJ durchaus fest und konnte in der abgelaufenen Handelswoche sogar einen kurzzeitigen Abwärtstrend überwinden. Zwar lässt die Aufwärtsdynamik etwas zu wünschen übrig, ein erneuter Test der aktuellen Jahreshochs erscheint dennoch möglich.

Für dieses Szenario sollte das Barometer im Fall von Rücksetzen das Niveau von 32.950 Punkten allerdings nicht mehr nachhaltig unterschreiten, dies würde nämlich den Ausbruch aus der vergangenen Woche in Gefahr bringen. Infolgedessen müssten sich Anleger auf Abschläge auf 32.639 und 31.275 Zähler einstellen.

Auf der Oberseite ist der Weg durch den letztwöchigen Kursanstieg an die Jahreshochs von 33.772 Punkten frei geworden. Weitere Ziele lassen sich allerdings nur noch durch eine Kurszielprojektion ermitteln, in diesem Fall läge ein potenzielles Ziel am 161,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 34.487 Punkten für den Leitindex vor.

Zweifelsfrei dürfte ein unerwarteter Schwenk in der Fiskalpolitik der japanischen Notenbank zu erheblichen Verwerfungen an dem hiesigen Markt führen, Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass die Währungshüter an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten und die Zinsen nicht anheben werden.