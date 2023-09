GNW-Adhoc: Innovative Partnerschaft zwischen CARUSO und Toyota für fortschrittliche Flottenmanagement-Lösungen

^MÜNCHEN, Deutschland, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CARUSO kündigt eine

Partnerschaft mit Toyota an, um Daten aus vernetzten Fahrzeugen für innovative Flottenmanagementlösungen zu optimieren. Durch die Nutzung der von Toyota- Fahrzeugen generierten Telematikdaten zielt die Partnerschaft darauf ab, die Komplexität der Daten effektiv zu reduzieren. Das Unternehmen bietet umfassende Standardisierung, spezialisierte Beratung und ergänzende Dienstleistungen an. Mit CARUSO als Anbieter können sich Flottenkunden auf die Verbesserung ihrer Geschäftstätigkeit konzentrieren, indem sie Fahrzeugdaten in ihre Produkte integrieren. Die Nutzung von vernetzten Fahrzeugdaten als Flotte eröffnet neue Möglichkeiten wie Beispielsweise die Verfolgung der Fahrzeugkilometer und die Führung detaillierter Logbücher. Dies senkt die Gesamtbetriebskosten für Flotten und ermöglicht hoch effiziente, datengesteuerte Entscheidungen. Marvin Inden-Lohmar, Manager für Datenmanagement & Datenschutz bei Toyota Motor Europe, freut sich über die neue Partnerschaft mit Flottenmanagement-Anbieter CARUSO: "Wir sind stolz darauf, CARUSO als Toyota Flottenmanagementpartner aufzunehmen. Durch die Nutzung von Daten aus vernetzten Fahrzeugen können wir Kunden einen exzellenten Mehrwert bieten und unseren Partnern helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Ziel ist es, die Sicherheit und Effizienz von Fahrzeugflotten zu erhöhen." Norbert Dohmen, Geschäftsführer der Caruso GmbH, sagte über die Zusammenarbeit: "Umfangreichere Datensätze aus vernetzten Fahrzeugen sind für die Digitalisierung des kommerziellen Flottenbetriebs und die Senkung der Gesamtbetriebskosten für Flottenmanager unerlässlich. Unsere Zusammenarbeit mit Toyota wird es uns ermöglichen, noch mehr markenübergreifende, standardisierte Daten zur Verfügung zu stellen und Lösungsanbieter in die Lage versetzen, flottenbezogene Herausforderungen zu lösen, ohne dass externe Hardware benötigt wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Toyota." Diese Zusammenarbeit zwischen CARUSO und Toyota signalisiert den Beginn eines neuen Zeitalters in der Welt der Logistik und Flottenverwaltung, in dem Effizienz und Raffinesse auf noch nie dagewesenem Niveau erreicht werden. Potenzielle Kunden, die das neue Abkommen und die von CARUSO bereitgestellten Dienstleistungen nutzen möchten, können weitere Einzelheiten auf ihrer Webseite https://www.caruso-dataplace.com/fleet-management/ nachlesen. Über Caruso GmbH ?From Connected Cars to Connected Business." CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug. Die Daten werden herstellerunabhängig über eine standardisierte Schnittstelle bereitgestellt. Damit ermöglicht CARUSO seinen Partnern, sich voll auf Ihre eigenen innovativen Mobilitätslösungen zu konzentrieren, ohne sich um die technischen Details der einzelnen Fahrzeughersteller kümmern zu müssen. Die Ausleitung der Daten erfolgt zu 100% DSGVO-konform und ausschließlich mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers. Das alles macht das in Deutschland ansässige Unternehmen zur führenden Plattform für Fahrzeugdaten in Europa. Weitere Informationen gibt es auf https://www.caruso-dataplace.com/. Kontakt zum Unternehmen Tina Rauschenbach Head of Customer Experience customerexperience@caruso-dataplace.com (mailto:customerexperience@caruso- dataplace.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db36a8ae-5f44-4cfa-b9d5- dff48b339c73/de °