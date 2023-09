DAX: Leichte Verluste eingefahren

Die US-Notenbank FED hat das vom Markt favorisierte Basisszenario, in dem keine Zinserhöhung vollzogen wird, erfüllt. Anfänglich reagierten die US-Märkte mit teils heftigen Ausschlägen zur Unterseite auf diese Entscheidung, nachbörslich traf es auch das heimische Leitbarometer DAX.

Zwar gehen aus dieser Kursreaktion noch keine nachhaltigen Signale für den DAX-Index hervor, im Falle eines Kursrutsches unter 15.625 Punkte würden allerdings unmittelbare Abschläge zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.468 Punkten drohen.

Auf der Oberseite geht ohne einen Durchbruch über das Widerstandsband zwischen 15.909 und 16.060 Punkten auch nichts, erst darüber würden sich die Hinweise auf einen Anstieg zunächst an die Hochs aus 2021 bei 16.290 und schließlich die aktuellen Rekordstände von 16.528 Punkten verdichten.

Erste Impulse aus dem Euroraum werden jeweils um 9:30 Uhr und 13:00 Uhr seitens der Schweizer Notenbank SNB und der britischen Notenbank BoE wegen deren Zinsentscheide erwartet. Erst am Nachmittag stoßen die USA mit Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche um 14:30 Uhr dazu. Größere Beachtung sollte zeitgleich der Philadelphia-Fed-Index per September finden. Am Nachmittag dürfte sicherlich der Blick auf das europaweite Verbrauchervertrauen per September (vorläufig) gerichtet sein.