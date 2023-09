NVIDIA - Kurzfristig weiter abwärts?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 422,390 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie sprang nach den letzten Zahlen auf ein neues Allzeithoch bei 502,66 USD nach oben. Aber dieser Sprung wurde sofort abverkauft. Seitdem befindet sich die Aktie trotz einer nochmaligen Annäherung an das Allzeithoch in einer Konsolidierung.

Auf dem Unterstützungsbereich um das kurzfristige log. 61,8 %-Retracement kam es zu einem kleinen Bodenbildungsversuch. Dieser scheiterte aber. Am 18. September fiel die Aktie auf ein neues Konsolidierungstief zurück, erholte sich dann noch einmal an das gebrochenen Retracement. Aber gestern folgte ein weiterer Abverkauf.

Konsolidierung geht weiter

Die Nvidia-Aktie dürfte in den nächsten Tagen weiter konsolidieren. Zunächst ist mit einem Rückfall gen 403,11-401,00 USD zu rechnen. Falls diese Zone auch nicht hält, wäre mit weiteren Abgaben gen 366,35 USD oder sogar 346,44 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem November 2021 zu rechnen.

Ein kurzfristiges Kaufsignal ergäbe sich mit einem Anstieg über den Widerstandsbereich um 438,57-443,58 USD. In diesem Fall wäre ein Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglich. Dieser Trend verläuft heute bei 486,76 USD.

Fazit: Die Konsolidierung in der Nvidia-Aktie geht in dieser Woche in eine neue Phase und dürfte noch etwas andauern.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)