Western Digital: Wartet hier etwa eine Revolution?

Gelingt es auf Wochenschlusskursbasis mindestens das Niveau von 46,35 US-Dollar zu überwinden, dürfte die nächste Station für die Aktie von Western Digital der EMA 200 auf Wochenbasis bei 48,86 US-Dollar darstellen. Aber erst darüber würde das mittelfristige Aufwärtspotenzial mit Zielen bei 50,95, 53,82 und sogar 56,13 US-Dollar freigesetzt werden und sich für ein längeres Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite bildet zunächst der EMA 50 bei 42,79 US-Dollar eine komfortable Unterstützung , größere Abschläge in Richtung des laufenden Aufwärtstrends seit Anfang dieses Jahres um 35,10 US-Dollar werden unterhalb von 40,00 US-Dollar erwartet.

Die letzte große Abwärtsbewegung fand zwischen Mai 2021 und Dezember letzten Jahres statt und drückte die Notierungen von 87,19 auf 29,73 US-Dollar talwärts. Seit dem Jahreswechsel weist das Wertpapier von Western Digital allerdings wieder eine positive Tendenz auf und versucht sich nun an dem seit 2021 bestehenden Abwärtstrend. Im Erfolgsfall könnte dadurch ein mittelfristiges Kaufsignal zustande kommen und würde auf Sicht der nächsten Monate vielversprechende Handelsansätze auf der Oberseite eröffnen. Einen wichtigen Knackpunkt bildet allerdings noch der 200-Wochen-Durchschnitt.

Fazit:

Wochenschlusskurse oberhalb von 46,35 US-Dollar würden Anzeichen auf einen Anstieg zunächst an den EMA 200 aussenden, darüber könnte mittelfristig weiteres Kurspotenzial an 56,13 US-Dollar freigesetzt werden. Gelingt es dieses Signal demnächst zu etablieren, könnte ein Long-Investment beispielshalber über den Call-Optionsschein WKN MB3WCZ erfolgen und würde am Ende eine Renditechance von 70 Prozentermöglichen. Die beiden wichtigsten Zielmarken lägen im Schein dann bei 1,59 und 2,27 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, wegen eines zu erwartenden Pullbacks allerdings auch das Niveau von zunächst 41,10 US-Dollar nicht überschreiten. Im Schein würde sich dadurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,86 Euro ergeben.